Za nedeljsko košnjo trave tudi kazni

Na Mestni občini Ljubljana in pri drugih občinah osrednje Slovenije smo preverjali, ali občanom ob nedeljah in praznikih prepovedujejo košnjo trave ali obrez živih mej z napravami, ki povzročajo hrup. Večina občin takšnega predpisa nima, razen Trzina in Brezovice; pri slednji je kazen za kršitev lahko tudi 200 evrov.