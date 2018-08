Težave s sestavljanjem nove vlade in državniški problemi so ostali globoko v dolini. Predsednik je bil pripravljen, da pokosi svoje štiri kvadratne metre travnika. Okrog njega je bilo 569 kosic in koscev, ki so rušili Guinessov rekord največjega števila ljudi, ki hkrati kosijo travnik.

To popoldne na hribu ni bilo države, predsednik je predstavljal nekaj drugega. Predvsem samega sebe v stiku z zemljo.

Organizator prireditve je bil Klemen Mezek, predsednik Društva podeželske mladine Škofja Loka. »Hočemo obuditi tradicijo ročne košnje v našem prostoru,« j