Ko dnevna temperatura doseže nekaj več kot deset stopinj Celzija začne, rasti trava. Takrat je čas, da izkoristimo topla tla, da izboljšamo zaradi zime poškodovane in neugledne predele trate, kjer je travo treba včasih dosejati. Pri tem ne smemo pozabiti na pomladansko gnojenje. Če smo bili prejšnjo sezono dosledni in redno kosili z mulčenjem, bodo tla imela dovolj hranilnih snovi, v nasprotnem primeru bo treba dognojiti.

Ko začne trava rasti, jo moramo redno kositi. A previdno pri višini košnje! Najbolj optimalna je košnja na višini 4 cm. Pri tem je pomembno, da to opravljamo dosledno, kajti le tako bomo zagotovili gosto in zdravo travno rušo. Ostanke pokošene trave vrnite trati z mulčenjem. Samo če je trava previsoka ali premokra, dajte prednost kompostiranju.

Premišljeno pri nakupunove kosilnice Ponudba kosilnic je na našem trgu res ogromna. Če začnemo pri najbolj enostavnih, so to zagotovo ročne kosilnice. Primerne so za manjše, bolj atrijske vrtove, kjer bomo delo opravili v le nekaj minutah in še to brez večjega napora. Takšne kosilnice nimajo bencinskega motorja, ne povzročajo hrupa in so zato idealne tudi za košnjo ob zgodnjih jutranjih urah ob koncu tedna. Njihova prednost je med drugim enostavno vzdrževanje. To pomeni, da jih po končani košnji očistimo in pred začetkom sezone naoljimo gibljive dele. Za shranjevanje ne potrebujejo veliko prostora, najenostavneje jih je nasloniti ob steno.

Električna kosilnica primerna tudi za dame Če imate opravka s težjo košnjo ob robovih, utrjenih površinah ali ob rastlinah, je najboljša izbira vrtna kosa oziroma kosilnica na palici, ki ima namesto kovinskih nožev prožno najlonsko nit. Pogosto jih uporabljajo ženske, ki popravijo ali dokončajo »moško« delo. Po navadi gre za spregledane predele, ki ostanejo po košnji z večjo kosilnico. Pri podjetju Unicommerce svetujejo nakup električne kosilnice tudi za manjšo travnato površino okoli hiše. Z njo lahko kosimo samo v radiju, ki ga omogoča električni kabel s podaljškom. Lahko se odločimo tudi za akumulatorsko električno kosilnico, ki ne potrebuje kabla, ampak lahko deluje le krajši čas, okoli pol ure do eno uro, nato jo moramo spet napolniti. Električne kosilnice so primerne za košnjo v strnjenih naseljih, saj niso hrupne in ne onesnažujejo okolja. Ker so lažje od bencinskih, so bolj okretne, zato so primerne za razgibane terene in površine, kjer je več ovir, kot so cvetlične gredice.

Baterijske kosilnice za manjše terene Akumulatorske oziroma baterijske kosilnice delujejo po istem principu kot električne, le da imajo namesto kabla baterije. Kot svetujejo pri Unicommercu, je pomembno, da jih ne izpraznimo do konca, ampak morajo ostati vedno vsaj desetodstotno napolnjene. Ko dosežejo to raven, nas opozori signalna lučka. Takrat jih damo polniti za pol ure, in ko lučka ugasne, je kosilnica spet pripravljena za košnjo. Baterijske kosilnice niso namenjene za velike površine, ampak predvsem za atrije ob večstanovanjskih stavbah ali za obrobe, saj so ožje in z njimi lahko kosimo ob robovih in vogalih. Za bolj zahtevne in večje terena pa zagotovo potrebujemo bencinske kosilnice.