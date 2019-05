Dve belgijski pivovarni že od 50. let prejšnjega stoletja prodajata zelo močno srednjeveško pivo Grimbergen, ki izvira iz 12. stoletja, ko so ga pričeli variti menihi iz opatije v Grimbergnu, severno od Bruslja. Čeprav je pivo v množični proizvodnji, je bil originalni recept zanj dolgo izgubljen. Kot poroča britanski The Guardian, so menihi po več kot 220 leti naposled uspeli razvozlati skrivnosti njegove priprave. Na mestu, kjer je nekoč stala njihova pivovarna, so zgradili novo in že pričeli točiti pivo Grimbergen, narejeno na podlagi izročila.

Originalni recept se je izgubil, ko so leta 1798 francoski revolucionarji požgali opatijo. Ta je podobno usodo doživela že večkrat. Od leta 1128, ko so jo ustanovili, je pogorela kar trikrat, vsakič pa so jo tudi ponovno zgradili. Zaradi tega je za svoja vzela simbol feniksa in slogan »ardet nec consumitur« oziroma »zažgan, a ne uničen«. Uničeni v resnici niso bili niti recepti za pivo. Saj so jih uspeli iz knjižnice rešiti.

Menihi so ponovno zgradili opatijo, ko so naposled želeli ponovno variti pivo v skladu z izročilom, pa so se soočili z novo težavo. Stare recepte so sicer imeli, niso pa jih več znali prebrati. »Zapisi so bili v stari latinščini in stari nizozemščini, zato smo si pomagali s prostovoljci,« je pojasnil namestnik opata Karel Stautemas. »Knjige smo prelistavali in odkrili seznam sestavin za piva, ki so jih varili v minulih stoletjih. Kateri hmelj so uporabljali, kakšne sode in steklenice so imeli in tudi seznam piv, ki so jih varili.«

Kljub bogatemu izročilu v knjigah menihi ne uporabljajo vseh receptov. Pravijo, da današnji pivci ne bi bili navdušeni nad vsemi pivi iz tistega časa. Zdeli naj bi se brez okusa oziroma kot tekoči kruh. Pivo, ki so ga pričeli variti v novi mikropivovarni na mestu, kjer je stala nekdanja, je sicer kar močno in vsebuje 10,8 odstotkov alkohola. Stautemas je zato priznal, da ga ni dobro popiti preveč, župan mesta Grimbergen Chris Selleslagh pa je povedal, da bi enega ali dva vseeno lahko.