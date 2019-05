Glasove beloruske žirije so narobe razdelili zaradi človeške napake pri seštevanju točk. Informacije o tem, da so člani te žirije že pred koncem tekmovanja razkrili, kako so glasovali v predizborih, s čimer so kršili pravila, so se v javnosti pojavile že pred finalom.

Za preračunavanje glasov je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) z nemško organizacijo, specializirano za televoting digame, a je zaradi človeške napake prišlo do tega, da so nakoncu upoštevali napačen zbir glasov, piše portal MMC.

Zala in Gašper sta tako pristala na 15. mestu, pred njima pa sta po tej razporeditvi zdaj še Malta in Ciper. Nizozemska je s tem dobila šest dodatnih točk in jih tako na koncu zbrala vsega skupaj 498, piše britanski BBC. Končni zmagovalec in najvišje štiri uvrščene pesmi ostajajo nespremenjene.

Po popravljenih podatkih sta Zala in Gašper sicer dobila enako število točk (105), a sta ju za las prehiteli predstavnici Malte (sprva 95 točk, zdaj 107) in Cipra (naprej 101 točka, danes 109).

Po novem štetju je za eno mesto napredovala Severna Makedonija, Azerbajdžan za eno padel, podobno »menjavo« pa sta naredili tudi Švedska in Norveška tik pod vrhom ter Nemčija in Belorusija na repu lestvice, še piše MMC.