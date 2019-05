V zadnjem dejanju parade pretiravanja smo spremljali predstavnike 26 držav. Strokovne žirije so prvo mesto prisodile švedskemu predstavniku Johnu Lundviku s pesmijo Too Late For Love, drugo pa predstavnici Severne Makedonije Tamari Todevskas, ki je zapela pesem Proud. A glas ljudstva je razplet spremenil in Evrovizija se po 44 letih spet seli na Nizozemsko, ki je doslej tekmovanje gostila trikrat. V skupnem seštevku točk se je na drugo mesto uvrstil italijanski predstavnik Mahmood s pesmijo Soldi, na tretje pa Rus Sergej Lazarev, ki je zapel pesem Scream.

Veliki zmagovalec 64. Pesmi Evrovizije Duncan Laurence, katerega pravo ime je Duncan de Moor, je po razglasitvi povedal, da so se mu uresničile sanje. 25-letnik je v odzivu poudaril tisto, kar že vseskozi izpostavljata naša zaljubljenca – da moraš ostati zvest sebi. V luči evrovizijskega širjenja ljubezni in sprejemanja je pozval h koncu obsojanja: »Imej rad ljudi takšne, kot so.«

Za Zalo in Gašperja so ob vrnitvi v Slovenijo pripravili tudi sprejem, ki si ga lahko ogledate na spodnjem videoposnetku:

Živčnost izpuhtela, ostala je čarobnost

Slovenskima predstavnikoma so stavnice napovedovale 20., a sta se s pesmijo Sebi uvrstila na 13. mesto. Vodja slovenske evrovizijske delegacije Aleksander Radić je za Val 202 ocenil, da je rezultat med najboljšimi. Na 13. mesto so se leta 2002 uvrstile Sestre in leta 2011 Maja Keuc, višje pa so se uvrstile le Darja Švajger, ki je leta 1995 zasedla 7. mesto, leta 1999 pa 11., Tanja Ribič, ki je leta 1997 pristala na 10. mestu, in Nuša Derenda, ki je leta 2001 zasedla 7. mesto. Slovenija, kot običajno, od hrvaške žirije ni prejela nobene točke, češki strokovnjaki so nam jih podelili 10, njihovi fantovski skupini pa jih je slovenska žirija namenila 12. Zdaj je znano tudi, da se je slovenski par v prvem predizboru uvrstil na 6. mesto.

Na stavnicah je tik pred finalom najslabše kazalo Nemčiji, daleč pred ostalimi pa je bil Duncan Laurence, saj je bila njegova možnost za zmago po oceni stavnice Eurovision World, ki združuje dogajanje na več kot desetih stavnicah, kar 46-odstotna.

Po finalu sta Zala in Gašper za RTV povedala, da se jima zdi noro, da sta vse to doživela. Gašper je dejal: »Težko je dojeti, koliko ljudi naju zdaj spremlja na najini poti in koliko ljudi naju je danes zvečer gledalo. Res sva hvaležna za to priložnost,« Zala pa je dodala: »Hvala vsem, ki so v najini pesmi nekaj videli.«

»Naša otroka«, kot ju je ljubkovalno poimenoval voditelj slovenskega televizijskega prenosa Andrej Hofer, sta z umirjenostjo in preprostostjo izstopala med izvajalci, ki so svoje nastope popestrili z lateksom, bingljanjem na premikajočem se drogu, ognjem, dimom in zlatim dežjem. Da, skorajda ni pretiravanja, ki ga na letošnjem evrovizijskem odru ne bi videli ali slišali, zato je bilo prijetno drugačnost Zale in Gašperja moč opaziti predvsem ob predvajanju izsekov pesmi celotnega nabora izvajalcev, ki so se potegovali za zmago na letošnjem Eurosongu, saj sta mirna melodija in odsotnost zvočnega napada, ki so ga izvedli mnogi drugi tekmovalci, prav pomirjujoča. Izmenjala sta si nekaj več spodbudnih pogledov kot običajno, videli smo tudi več nasmeškov, na koncu pa je naše srce ogrel rahel poljubček, ki ga je Gašper Zali nežno pritisnil na lice. Njuna medsebojna telesna komunikacija je tokrat zares ustvarila čarobnost.

Slovenskemu komentatorju se je na finalni evrovizijski večer pridružila lanskoletna slovenska predstavnica Lea Sirk, ki je tudi sporočila točke glasovanja iz Slovenije.