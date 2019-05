Jure Tomič, gostinec, chef in sommelier: Najboljša zagrebška restavracija je v Brežicah

Jure Tomič je gostinec, chef, sommelier in lastnik restavracije Debeluh v Brežicah. Leta 2016 je postal svetovni prvak v pripravi testenin, pred kratkim pa je kot tretji Slovenec v zadnjih šestih letih prejel nagrado JRE – Jeunes Restavurateurs d’Europe –, gostinskega združenja lastnikov restavracij, v katerega je vključenih 350 restavracij in 150 hotelov iz 16 evropskih držav, tudi takšnih z eno, dvema ali tremi Michelinovimi zvezdicami. Po Ani Roš iz Hiše Franko, ki je postala talent leta, in Tomiju Kavčiču iz Gostilne pri Lojzetu, ki je dobil nagrado za inovacije, je Jure Tomič dobil glavno nagrado za servis. Po drugi strani je velikokrat slišati, da je Debeluh najboljša zagrebška restavracija.