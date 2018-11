Že deveto leto zapored je Argeta Exclusive združila moči z vrhunskim kuharjem. To jesen predstavlja najnovejšo mojstrovino, ki je plod sodelovanja z enim najprodornejših slovenskih kuharskih mojstrov nove generacije Luko Koširjem iz restavracije Grič. Argeta Exclusive à la chef Luka Košir je poiskala navdih v naravi in preseneča s harmonijo okusov na videz nepričakovanega. Črna posodica tokrat v inovativnem slogu kuharskega mojstra Luke Koširja prinaša račjo specialiteto, ki z razkošno vaniljo in praženimi lešniki preseneti z novo dimenzijo okusa, spretno zaokroženo z začimbami.

Edinstvena račja specialiteta

Luka Košir je kulinarično pot začel v restavraciji JB pod mentorstvom Janeza Bratovža. Kmalu za tem se je odločil za samostojno pot kot vodja družinske restavracije Grič, kjer se lepote naravne divjine spreminjajo v kulinarične umetnine. Njegova želja je bila ustvarjati po svoji filozofiji in identiteti, ki temelji na uporabi lokalnih sestavin ter samooskrbi z živili, kar zajema paleto dejavnosti, kot so vrtnarstvo, nabiralništvo in lov.

Luka Košir je znan predvsem po inovativni uporabi sezonskih sestavin in tesni povezanosti z naravo, kar mu omogoča, da gostom ponudi hrano »neposredno z njive na krožnik«, kot pravi sam. Ena bolj presenetljivih jedi v njegovi ponudbi so mravlje, ki jih nabira v bližnjem gozdu, njegova hišna specialiteta pa so race, ki jih Košir vzreja na lastni ekološki kmetiji. Zato je račje meso kot njegova posebnost osnovna sestavina nove Argete Exclusive, ki je narejena iz prvovrstnega mesa. Z dodatkom vanilje in praženega lešnika nova Argeta Exclusive à la chef Luka Košir preseneti z novo dimenzijo okusa, spretno zaokroženo s kardamomom, cimetom, klinčki in pimentom. Argeta je znova dokazala, kako se lahko z izkušeno ekipo, ki verjame v svoje ideje, ustvarjajo izjemni izdelki in kljub izzivom, ki jih postavlja široka proizvodnja, uresničuje gurmanska pravljica.

Kot so poudarili snovalci projekta, želi Argeta vedno ponuditi le najboljše, z ekskluzivnim okusim pa še nekaj prav posebnega. »Zahvala gre vsem kuharskim mojstrom, saj omenjenih ekskluzivnih doživetij brez njihovega truda ne bi bilo, ter seveda izkušeni ekipi Argetinih strokovnjakov, ki so tudi tokrat izjemno dobro sodelovali z mojstrom Luko Koširjem. S ponosom lahko rečem, da Argeta Exclusive à la chef Luka Košir odraža prav vse nianse vrhunskega in inovativnega recepta mladega virtuoza, kuharskega mojstra Luke Koširja.«