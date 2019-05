Kakor koli že, testenine so jed, ki združuje svetove, če je verjeti geografu Al Idrisiju, ki je v 12. stoletju pisal, da na Siciliji »kuhajo niti iz pšenice, ki jih radi jedo tako muslimani kot kristjani«. Že okrog leta 1000 so poznali jed, podobno današnji lazanji. To pomeni, da trditev, da je testenine iz Kitajske pripeljal Marco Polo, morda ne drži. Italijanom včasih kdo zbadljivo reče makaronarji, gotovo zato, ker poznajo več sto vrst testenin. Razvrščajo jih v tri glavne skupine: kratki rezanci (pasta corta), tanjši ali debelejši rezanci in špageti (pasta lunga) ter nadevane testenine (pasta ripiena), kot so ravioli in tortelini. Naprej lahko testenine delimo še na sušene testenine (pasta secca), ki so ponavadi izdelane industrijsko (sem sodijo fidelini, ozki in široki rezanci, špageti, makaroni in školjke), in sveže, običajno doma narejene testenine (pasta fatta in casa), kamor sodijo rezanci, ravioli, tortelini, žlikrofi … Ogromno vrst testenin poznajo tudi v Istri. Resda vseh skupaj morda ni toliko kot v Italiji, ampak glede na zemljepisno velikost Istre v primerjavi z Italijo je nam bližnji jadranski polotok pravzaprav kraljestvo testenin. Poznate tamkajšnje makarune ali žbiriće, kar sta le drugi imeni za pljukance? Pa šurle, fuže, pasutice, pasutičice, štracade, tajadelice, lazanje (ki niso podobne italijanskim), lazanjote, tajadele, fideline, gumolje, frkance, njoke, štrukje, štruce, ravijole, krafe, rafijule …? Priporočamo izlet po starih gostilnah v notranjosti Istre. Pri nas Primorci testeninam po domače pravijo tudi paštašuta, pasta asciutta namreč pri naših sosedih Italijanih zelo na splošno pomeni suho testo oziroma sušene testenine. Ljubitelji testenin na vse mogoče načine se lahko prav to soboto, 25. maja, podajo v Ajdovščino, kjer bo od 12. ure na dvorišču tovarne Mlinotest v vsakem vremenu potekal drugi (torej že skoraj tradicionalni) festival testenin Pašta fešta, ki ga bodo priredili skupaj z Društvom ljubiteljev pašte. Vstopnine ne bo, z nakupom krožnika pa boste lahko uživali v številnih raznolikih jedeh, ki jih bodo ponujali izbrani kulinarični ustvarjalci in ustvarjalke. Tam boste zagotovo dobili tisoč idej za pripravo testenin, ki vam bodo prišle prav vse leto, eno zelo enostavno, in to na sladek način, pa vam ponujamo mi.

Rezanci z makom 400 g širokih rezancev, 120 g sladkorja, 150 g zmletega maka, 1 dl mleka, 100 g masla, 1 strok vanilje. Rezance po navodilu an embalaži skuhamo na zob. V mleku pristavimo sladkor, mak in izpraskano vsebino stroka vanilje. Med nenehnim mešanjem zavremo. V globlji ponvi razpustimo maslo. Kuhane rezance odcedimo in stresemo na maslo. Prilijemo makovo mešanico in dobro premešamo. Postrežemo kot posladek.