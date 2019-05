Ker priprava testa vzame nekaj časa, lahko naredite kar pito brez testa, ki je tej zelo podobna. Navodila najdete v receptu Zelenjavno-sirova pita.

Pa še nekaj pomembnih informacij za uspešno pripravo spomladanskega quicha:

Uporabite lahko katero koli mešanico zelenjave, njej nato prilagodite uporabo dišavnic. Uporabite bučke, špinačo, gobe, papriko …

Trik v uspešnem quichu je razmerje med jajci in mlekom – vedno naj bo 1:2 v prid mleka.

Del mleka lahko nadomestite tudi s smetano za kuhanje ali smetano za stepanje.

Testo lahko pripravite tudi v mešaniku, saj ga je potrebno ročno delati hitro, ker je nujno, da je testo mrzlo.

Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na www.sitfit.si !

PRIPRAVA

Najprej pripravite testo. Skupaj zmešajte moko in sol, nato dodajte kockice zelo mrzlega masla. Dodajte toliko vode, da se testo, ko ga sprimete s prsti, drži skupaj.

Oblikujte disk, ga zavijte v folijo in postavite v hladilnik za pol ure.

Ohlajenega razvaljajte, oblikujte v pekač (premera 23 cm) in še za 15 minut postavite v hladilnik.

Na testo položite papir za peko, čez surov riž (ali uteži za peko ali suh fižol ali suho lečo) in pecite 40 minut pri 190°C, nato pa brez uteži še 15 minut.

Nato pripravite nadev. Na žlici olja zmehčajte sesekljano šalotko, dodajte kolute bučke in na koščke narezane šparglje. Posolite in popoprajte, na koncu dodajte še grah in sesekljano meto.

Na testo razporedite polovico sira, nato vso zelenjavo in nato spet sir. Skupaj zmešajte jajca, mleko in malo soli ter mešanico prelijte prek zelenjave in sira. Na vrh razporedite prihranjene vršičke špargljev in popoprajte.

Pecite približno pol ure v pečici, ogreti na 190°C. Quiche je dober topel, lahko pa ga postrežete tudi sobne temperature. Čisto ok se pa tudi pogreje.