Pozivi so se v torek okrepili, potem ko nekdanjega glavnega pravnika Bele hiše Dona McGahna ni bilo na zaslišanje v odbor za pravosodje, kjer so ga nameravali spraševati o tem, ali mu je Trump res naročil, naj poskrbi, da bo posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 Robert Mueller odpuščen. Mueller je med preiskavo ugotovil, da je to res, vendar pa je McGahn Trumpa ignoriral, dokler se ta ni pomiril in pozabil na ukaz.

Predsednik odbora za pravosodje Jerry Nadler je prepričan, da je Trump McGahnu prepovedal udeležbo na zaslišanju, tako kot drugim sedanjim in nekdanjim članom vlade vsako sodelovanje s petimi kongresnimi odbori, ki izvajajo preiskave predsednika, njegove družine, podjetja in vlade. V torek je njegova strategija doživela prvi sodni poraz, ko je zvezni sodnik v Washingtonu zavrnil poskus blokade predaje finančnih informacij računovodskega podjetja o Trumpu.

Sodnik je potrdil, da ima kongres ustavno pravico preiskovalnega nadzora nad izvršno oblastjo, kar pomeni, da lahko kongres vztraja. Po zanemarjanju pozivov oziroma nalogov za zaslišanja nameravajo demokrati kljubovalnim Trumpovim sodelavcem izdajati denarne kazni.

Demokrati so izdali pozive na zaslišanja okrog 80 osebam, v sredo pa je Nadler napovedal, da želijo zaslišati nekdanjo Trumpovo sodelavko Hope Hicks in namestnico glavnega pravnika Bele hiše Annie Donaldson. Večina kongresnih preiskav izhaja iz Muellerjevega poročila o preiskavi, med katero ni odkril sodelovanja Trumpove kampanje z Rusi, vendar pa je našel številne primere Trumpovega oviranja pravosodja, kar je lahko razlog za impeachment.

Majhne možnosti za odstavitev Trumpa

Vendar pa je proces odstavitve predsednika s položaja političen in demokrati v predstavniškem domu ga lahko začnejo, vendar bodo poraženi v senatu, kjer imajo večino republikanci. Trump se tega zaveda in po mnenju demokratskega kongresnika Gregoryja Meeksa iz New Yorka namerno izziva demokrate, da začnejo impeachment. »Predsednik je prevarant in ve, kako postaviti stvari na glavo. To skuša narediti sedaj in ne bi smeli igrati njegove igre,« je dejal.

Jamie Raskin iz Marylanda pa meni, da bi morali vsaj začeti uradno preiskavo za impeachment in zbirati dokaze. Pelosijeva mu je odvrnila, da je potem bolje, če imajo preiskave v petih odborih kot pa le v enem pravosodnem. Pelosijeva se zaveda, da bodo izgubili v senatu in noče impeachmenta, ker jih bodo republikanci na čelu s Trumpom potem obtožili, da izgubljajo čas, namesto da bi opravljali delo, za katero so bili izvoljeni. Večina Američanov trenutno še ni naklonjena impeachmentu.

Našel pa se je republikanec Justin Amash iz Michigana, ki si je drznil reči, da je prebral Muellerjevo poročilo in ugotovil več primerov kršenja zakonov s strani Trumpa, ki si zasluži impeachment. Trump ga je označil za poraženca, ki si želi ustvarjati ime, kolegi iz poslanske skupine za svobodo pa so mu v sredo izrekli ukor. Tu gre za najbolj konservativne republikance v kongresu, katerih član je tudi Amash.