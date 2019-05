Britansko telekomunikacijsko podjetje EE, največji mobilni operater v Združenem kraljestvu, bo konec meseca zagnal mobilno omrežje pete generacije (5G). A pri tem v nasprotju s prvotnimi načrti uporabnikom ne bo ponudil mobilnikov kitajskega Huaweija. Do odločitve prihaja sredi ameriškega pritiska na Huawei in nekatera druga kitajska podjetja.

EE, ki je del skupine telekomunikacijskega velikana BT in ima okoli 30 milijonov uporabnikov, je sprva napovedal, da bo strankam ponudil prvi Huaweijev pametni mobilnik, ki omogoča uporabo omrežja 5G, Huawei Mate 20X 5G.

Vendar pa je medtem v ameriško-kitajski trgovinski vojni prišlo do vnovične zaostritve. Ameriški predsednik Donald Trump je tako podpisal izvršni ukaz o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA, ta ukrep pa je v prvi vrsti uperjen proti omenjenemu kitajskemu telekomunikacijskemu velikanu. Sledila je še odločitev ameriškega tehnološkega velikana Google, ki je Huaweiju ustavil prenos strojne in programske opreme ter tehničnih storitev.

Prvi mož EE Marc Allera je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnil, da so se v operaterju za začasno prekinitev dajanja Huaweijevih 5G mobilnikov na trg odločili, ker ti ne ponujajo gotovosti storitev, potrebne za sklepanje dologročnih naročniških pogodb. »To smo morali narediti,« je bil jasen.

EE, ki je bil nekoč v lasti nemškega Deutsche Telekoma in francoskega Orangea, leta 2016 pa ga je prevzel BT, bo sicer 5G omrežje 30. maja zagnal v šestih mestih - Londonu, Birminghamu, Manchestru, Edinburghu, Cardiffu in Belfastu. Do konca leta 2019 naj bi ga razširil na 1500 krajev.

Tudi iz največjega tekmeca EE, Vodafona, so danes sporočili, da začasno prekinjajo naročila Huaweijevih mobilnikov, ki omogočajo uporabo 5G tehnologije. "Gre za začasen ukrep, dokler bo vztrajala negotovost glede novih Huaweijevih naprav," so po poročanju AFP zapisali v telekomunikacijskem velikanu.

Na Japonskem zadržanje prodaje novih Huaweijevih telefonov Drugi in tretji največji japonski ponudnik mobilnih storitev KDDI in SoftBank sta danes sporočila, da sta se za zadržanje prodaje novih Huaweijevih aparatov odločila, da bi pridobila čas za preučitev nastalega položaja in posledic ameriške prepovedi sodelovanja s kitajskim velikanom. KDDI je nameraval Huawei P30 lite Premium začeti prodajati ta mesec, SoftBank pa je prodajo novih Huaweijevih naprav načrtoval že za ta petek. Trenutno v obeh podjetjih ugotavljajo, ali bodo naprave lahko uporabljale opremo, nujno za varnost naprav. Da bo ustavil prednaročila za Huaweijeve pametne telefone, je napovedal tudi največji japonski ponudnik mobilnih storitev NTT Docomo, a same prodaje, napovedane za junij, še ni odpovedal.