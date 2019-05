"Če se Iran želi spopadati, bo to uradni konec Irana. Nikoli več ne grozi ZDA!," je tvitnil Trump po raketnem napadu, ki ni zahteval žrtev. ZDA imajo v Iraku 5000 ameriških vojakov in Washington ugiba, da bi se lahko Teheran v času višanja napetosti znesel nad njimi. Savdski zunanji minister Abel al Džubeir je medtem povedal novinarjem, da njegova kraljevina noče vojne v regiji, če pa se bo druga stran odločila za vojno, se bo kraljevina borila z vso silo in odločnostjo in bo branila sebe, svoje državljane in interese.

Njegove besede so povezane z novicami o sabotaži dveh savdskih naftnih tankerjev ob obali Združenih arabskih emiratov prejšnji teden. Odgovornosti za sabotažo ni prevzel nihče, Američani pa ugibajo, da naj bi Teheran k temu vzpodbudil proiranske skupine v Iraku. Besede zunanjega ministra Savdske Arabije je prav tako v nedeljo bolj ali manj ponovil poveljnik iranske revolucionarne garde general Hosein Salami, ki je dejal, da Iran ne išče nobene vojne, ampak je povsem pripravljen na obrambo.

Trumpove ostre besede proti Iranu spominjajo na podobne, ki jih je izrekal Severni Koreji leta 2017, preden sta s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom stopila na pot pomiritve in sprave z dvema vrhunskima srečanjema, ki sta se končala brez konkretnih rezultatov.

Odnosi med ZDA in Iranom so se začeli konkretno slabšati po 8. maju 2018, ko je Trump enostransko umaknil ZDA iz jedrskega sporazuma, ki so ga svetovne sile na čelu ZDA sklenile s Teheranom leta 2015 po mukotrpnih pogajanjih. Sporazum je zamrznil iransko pot proti jedrskemu orožju, vendar je Trump od njega odstopil, ker ni zadeval drugih stvari, kot je iranski raketni program in podpore skupinam, ki jih imajo ZDA za teroristične.