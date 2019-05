Tako kot vsak otrok tudi mlad pes potrebuje igrače, ki so ključnega pomena za vzgojo in socializacijo. Igranje z ustrezno izbrano igračo zaposli psičkove šape, čeljust in misli. S tem se energija preusmeri v nekaj produktivnega, zmanjšuje stres, dolgočasje in osamljenost, tudi škodo, ki jo ostri zobki lahko pustijo na pohištvu ali čevljih. Vendar izbira prave igrače prav zaradi velike ponudbe še zdaleč ni enostavna.

Izbrana igrača mora biti dovolj velika, primerna za velikost pasme, da je pes ne more pogoltniti. Če je igrača prevelika, je manjši pes ne bo obvladal in ga enostavno ne bo zanimala. Različni psi imajo različne okuse, zato jim kupimo igrače, ki so jim zanimive, poučne in zabavne, ampak obvezno varne. Otroške igrače, denimo plišaste živali, ki niso izdelane izrecno za pse, so lahko nevarne, saj vsebujejo majhne delce (oči, nosovi), nevarno je tudi polnilo, ki ga lahko psi, potem ko igračo med igro strgajo, pogoltnejo. Pri tem lahko pride tudi do zadušitve. Igrača naj bo tudi vzdržljiva, da jo lahko enostavno očistimo, tudi operemo.

Investirajte v pasjo in ne v teniško žogico

Že pogleda na police s pasjimi igračami vas bo hitro spravil v dilemo tudi glede izbire pravega tipa igrače. Seveda je pri mladiču to še težje, zato pa je pri starejšem psu, ki je že razvil oziroma vsaj nakazal svoje lastnosti, lažje. Če rad žveči, mu bodo ustrezale igrače, narejene iz vrvi, igrače, ki so podobne trdote kot kosti za žvečenje, ter dentalne igrače, ki med igro čistijo pasje zobe. Te so zasnovane za pse, ki sodijo v nižji in srednji razred žvečenja. Igrače, narejene iz gume, so primernejše za agresivno žvečenje in bodo v teorije zdržale dlje časa. Njihove zanimive oblike bodo še dodatno zamotile vašega psa in povečale njegovo zanimanje.

Nekateri psi uživajo v lovljenju predmetov. Njim lahko kupimo leteči frizbi, ki naj bo narejen iz mehke plastike, saj je bolj prijazen do gobčka, zob in dlesni. Pri dolgih metih žoge si lahko pomagamo tudi s priročnim metalcem žog. Če pes rad žveči, potem ne uporabljamo odsluženih teniških žog. Teniška žogica ni tako vzdržljiva, prav tako lahko vsebujejo strupena lepila in/ali svinec. Teniška žogice pogosto zelo hitro razpadejo na koščke, ki jih pes pogoltne oziroma se lahko zataknejo v grlu. Ker so žogice izdelane iz filca, ki je abraziven, obrablja pasje zobe. Ne nazadnje so določeni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo teniških žogic, težji od vode in lahko potonejo. Prav tako lahko filc, podobno kot spužva, zadržuje vodo in skupaj s pasjo slino ni ravno prijeten za držanje v roki ali žepu jakne.

Ko psu priskrbimo ustrezno igračo, ga nekaj časa nadzorujemo pri igri z njo, da se prepričamo, ali je varna za uporabo. To velja tudi za igralne vrvi, saj lahko posamezne niti, ko vrv pod ostrino pasjih zob popusti, končajo kot kepa v želodcu ali, še huje, se lahko ovijejo okoli črevesa, kar prinaša hude posledice. Zato igrače redno pregledujemo, čistimo in zamenjamo tiste, ki že razpadajo.