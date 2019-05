V Sindikatu policistov Slovenije so se v petek namreč ostro odzvali na navedbe Šarca, ki se je med drugim obregnil ob »preveč sindikalnih bojev« in dodal, da sindikat ni tisti, ki mora voditi policijo. V sindikatu pa so ocenili, da je premier »s svojimi izjavami grobo kršil temeljna načela demokratične družbe in pravne države«, v njegovih izjavah pa vidijo »napad na delavce"«. Šarec je v odzivu na to ocenil, da za izrečene očitke ni nobenega razloga. Očitke o pritisku na sindikat so zavrnili tudi na notranjem ministrstvu.

Bobnarjeva je v današnji izjavi za medije poudarila, da se morajo problemi reševati v dialogu za mizo in z argumenti, usmerjenimi k ustreznim rešitvam. »Oba sindikata vesta, da podpiram prizadevanja za izboljšanje položaja slovenskih policistov, vendar pa mora biti ta diskurz dostojen poslanstvu policije in se mora nanašati izključno na pravice policistov,« je dejala Bobnarjeva. Dodala je še, da mora biti pravilo komunikacije razumevanje.

Vodstvo policije si po njenih besedah že vrsto let prizadeva za izboljšanje razmer in situacije v policiji, tudi z vodenjem aktivne kadrovske politike za popolnitev različnih delovnih mest v policiji.

Tudi peta generacija pomožnih policistov, ki je danes zaprisegla, kaže, da z aktivno kadrovsko politiko obračajo trend navzgor, je ob tem dejala Bobnarjeva. Spomnila je, da se je letos v policiji zaposlilo več novih ljudi, kot jo je zapustilo.

V nagovoru novim pomožnim policistom je Bobnarjeva izpostavila, da je pomožna policija ena ključnih nacionalnih varnostnih struktur. Pomožne policiste bodo vpoklicali ob dogodkih, kot so večje naravne in druge nesreče, v primerih, ko bi bila huje ogrožena javna varnost ali v kriznem oziroma vojnem stanju, pa tudi ko bo treba nadomestiti izpad ali manko večjega števila policistov.

Ob tem je izpostavila, da so pomožni policisti vse od migrantske krize leta 2015 postali nepogrešljiv del zlasti na področju varovanja državne meje. »Tudi trenutna situacija je takšna, da je pomoč pomožnih policistov na zunanji schengenski meji neprecenljiva,« je dejala Bobnarjeva.

Usposabljanje za pomožne policiste je v peti generaciji uspešno zaključilo 25 od 27 kandidatov. Pred začetkom usposabljanja so jih opremili z novo policijsko uniformo. Policija ima tako trenutno sklenjene pogodbe s 476 pomožnimi policisti. Največ, 103 pomožne policiste ima mariborska policijska uprava, najmanj, 19, pa jih ima Policijska uprava Novo mesto.