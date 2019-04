Ermenčeva in Bobnarjava o kadrovskih primanjkljajih v vojski in policiji

Na ministrstvu za obrambo sta se danes sešli načelnica generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. V pogovorih sta posebno pozornost namenili razpravi o zaposlovanju, saj sta oba organa dejavna delodajalca in se v zadnjih letih srečujeta s podobnimi kadrovskimi primanjkljaji, so sporočili z Morsa.