Ste se kdaj vprašali, zakaj ne zaslužite več denarja? Ali pa, kako odgovorno je dejansko delo, ki ga opravljate? Dejstvo je, da sta odgovornost in plačilo tesno povezana, večja je odgovornost, večje naj bi bilo plačilo. Zdaj pa si predstavljajte, kako zelo odgovorno delo ima Michael Mauer. Je odgovoren za oblikovanje v koncernu Volkswagen. Ali prevedeno, v avtomobilskem gigantu, katerega prihodki so lani dosegli 236 milijard evrov, neto dobiček pa 12 milijard. Za lažjo predstavo, letni proračun države, v kateri živimo, je okoli 10 milijard. Vsaka oblikovna napaka lahko koncern stane milijarde, zato se je ta besedica znašla na seznamu prepovedanih, Mauer pa se lahko pohvali, da se mu še ni zgodila. Še posebej ponosen pa je na obliko, ko beseda nanese na porscheje, saj je vodja oblikovanja te ikonične znamke.

Je izkušen, saj pri oblikovanju štirikolesnikov sodeluje že od leta 1986, ko je uspešno končal študij na fakulteti za oblikovanje v Pforzheimu. Sprva se je kalil pri Mercedes-Benzu in Smartu, kasneje se je pridružil General Motors in oblikoval saabe. »Pri Mercedesu mi je Bruno Sacco dejal, da avta ne oblikujemo za nas, ampak za stranke, ki znajo biti konservativne. Ko narediš avto, je zgodba podobna metanju kamna. Moraš ga vreči daleč, a ne predaleč, saj ga moraš znova najti,« pojasnjuje Mauer. Zadnjih 15 let je zvest Porscheju. Ves čas ga je vodil isti moto. »Oblikovalci moramo biti drzni in provokativni, izzvati moramo debato. Ključno je vprašanje, do kod lahko gremo. Oblika mora biti še vedno prepoznavna za znamko, v nasprotnem od nadrejenih dobiš košarico.« Spodbuja okolje, v katerem pred začetkom projekta sicer ni omejitev, a svoje kolege hitro opozori, če so zašli iz začrtane smeri. »Čeprav kot človek spodbujam tveganje, sem hkrati človek, ki zna pritisniti na zavoro.«

Najboljše iz dveh svetov Povezava med lepo oblikovanim avtomobilom in dobrimi prodajnimi številkami je velika, je pa hkrati res, da pogumna oblika ni vedno tudi dobra. Igrajo pa izkušnje pri oblikovalcih pomembno vlogo. »Več jih imaš, bolj lahko zaupaš svojemu instinktu,« je prepričan 56-letni Nemec, ki mu je danes tveganje precej bližje kot pred leti, saj dobro ve, katero pot izbrati. »Zavedam se velike odgovornosti, saj je uspeh modela odvisen od oblike, to pa ima vpliv na vse zaposlene. Zato naše odločitve niso lahke.« Od njihovih dobrih odločitev imajo namreč veliko vsi zaposleni (skupno jih je 21.300), ob aprilski plači so tako dobili dodatek v višini 9700 evrov. Prvi projekt, za katerega je bil pri Porscheju odgovoren, je bila limuzina panamera, zato mu je ta avto blizu. Da je sploh nastala, pa je bilo potrebnih veliko pregovarjanj znotraj podjetja. »Gre za avto, ki ponuja najboljše iz dveh svetov, zmogljivosti in prostornosti. Zato ga tudi vozim, moja edina dilema je, ali izbrati panamero v črni ali srebrni barvi.« V zadnjih 30 letih se je v svetu avtomobilizma veliko spremenilo, tudi pri oblikovanju, saj so na voljo nove tehnologije, zavoljo katerih je oblikovanje postalo še bolj drzno. »Zato sem prepričan, da bo v prihodnosti oblikovanje še pomembnejše. V zadnjih letih smo se borili, da na nas ne bi gledali zgolj kot na kreativne sanjače in umetnike, temveč kot na ljudi, katerih oblikovanje lahko prinese velike spremembe.«