Določene stvari, ki se nanašajo na več reči, pri različnih ljudeh sprožijo različne asociacije. Pa bodimo konkretni: Bad Boys. Pri tem lahko ljubitelji športa denimo pomislijo na vzdevek legendarnega košarkarskega moštva Detroit Pistons iz 80. in 90. let, ki se je okitilo z dvema naslovoma prvakov lige NBA, ljubitelji glasbe pa na katero izmed skladb s tem naslovom. Samo Wikipedia jih našteje osem, med katerimi je bržčas najbolj znana tista iz leta 1987, ki jo izvaja jamajška reggae zasedba Inner Circle. Zaslovela je predvsem kot pesem pri uvodni špici televizijskega šova Cops, ki ga na ameriških televizijah neprekinjeno predvajajo že 31 let, slišati pa jo je bilo mogoče tudi v istoimenskem filmu iz leta 1995 – kar je še posebej pomembno za nadaljevanje pričujoče zgodbe.

Omenjeni film (v prevodu Podli fantje) je sicer, spet po Wikipedii, eden izmed šestih s takšnim naslovom, je pa zagotovo najbolj znan; nemara bi se kdo spomnil le še tistega iz leta 1983, v katerem je igral Sean Penn. No, so pa Podli fantje iz leta 1995 razlog, da nekateri ob Bad Boys pomislijo tudi na – avtomobil. Pa seveda ne zaradi tega, ker bi se kakšen tako imenoval, temveč zato, ker je v filmu z Willom Smithom in Martinom Lawrenceom v glavnih vlogah blestel prav poseben avto: porsche 964 turbo 3,6.

Eden najbolj zaželenih porschejev

Zakaj poseben? Ker je šlo za posebno različico porscheja 964 (gre za interno ime modela 911, ki so ga izdelovali med letoma 1989 in 1994), in sicer tisto, ki so jo leta 1993 izdelali v vsega nekaj manj kot 1500 primerkih. Skupno so porschejev 964 sicer naredili natanko 63.762, omenjeni 964 turbo 3,6 pa predstavlja enega najredkejših in najbolj zaželenih porschejev sploh! V filmu so uporabili primerek črne barve modelnega leta 1994, in to po vseh uradno razpoložljivih informacijah enega samega. Pri čemer so ostre oči oboževalcev filma zasledile, da so pri snemanju številnih prizorov v notranjosti avtomobila zagotovo uporabili vsaj dva različna, saj ima na začetku porsche na naslonjalih sedežev našit logotip znamke, ki se med filmom večkrat pojavi, večkrat pa ga tudi ni.

Porscheja sicer že na začetku filma podrobno predstavi njegov lastnik, bogati detektiv Mike Lowrey (Will Smith), ki svojega kolega na sovoznikovem sedežu Marcusa Burnetta (Martin Lawrence) okara, ker si dovoli v avtomobilu malicati. Ko mu razloži, da avto nima držala za pločevinke, kar Burnetta ujezi, češ, kako da avto za 80.000 dolarjev nima niti tega, Lowrey v svoji »pridigi« med drugim pove: »Avto stane 105.000 dolarjev in je eden najhitrejših produkcijskih na svetu. Z mesta do 60 milj na uro (slabih 100 km/h, op. p.) potrebuje štiri sekunde. Gre za zelo omejeno serijo.« Kar kolega še bolj ujezi: »Še kako prav imaš, da je omejen – nima ne držala za pločevinke ne zadnjih sedežev, ta avto je navaden bleščeč k.... (pri tem uporabi neprimerno besedo za moško spolovilo, op. p.) z dvema sedežema.«