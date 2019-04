Poslanka opozicijskih laburistov Stella Creasy je v imenu okoli 70 britanskih poslancev ministre pozvala, naj »zagotovijo, da se bo Julian Assange soočil s švedskimi oblastmi in bo na Švedsko tudi izročen, če bodo to zahtevali«.

Poudarila je, da »žrtvam spolnega nasilja stojijo ob strani«. Obstaja namreč skrb, da bi primer posilstva, ki naj bi ga Avstralec zagrešil na Švedskem, zasenčila obravnava zahteve ZDA za njegovo izročitev, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Assange, ki obtožbe zanika, je bil posilstva na Švedskem obtožen po obisku te države leta 2010. Pred sedmimi leti se je v izogib izročitvi Švedski zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo. Ekvador mu je zdaj odvzel mednarodno zaščito in državljanstvo, tako da ga je lahko britanska policija v četrtek aretirala.

Obtožbe o posilstvu so sicer leta 2017 na Švedskem umaknili, a bi do avgusta 2020 lahko znova uvedli preiskavo. Odvetnica Švedinje, ki Assangea obtožuje posilstva, je po četrtkovi aretaciji sporočila, da bo v imenu svoje klientke švedsko tožilstvo zaprosila, da vnovič odpre primer. »Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vnovič odpremo švedsko preiskavo, da bi tako lahko Assangea izročili Švedski in mu tu sodili za posilstvo. Moja klientka ima upanje, vse dokler primer ne bo zastaral,« je dejala.

V ozadju tega, da se je zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo, je bil sicer ves čas strah pred izročitvijo ZDA. Tam je 47-letnik uradno obtožen zarote s Chelsea Manning, ker ji je pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije. Grozilo naj bi mu pet let zapora, čeprav obstaja nevarnost, da ga doletijo tudi druge, še resnejše obtožbe.