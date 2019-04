Lokalni medij Channel Teleamazonas je poročal, da gre za Olaja Binija, razvijalca programske opreme, ki se ukvarja z zasebnostjo, varnostjo in kriptografijo, a vira ni navedel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem ga je ministrica povezala z domnevnimi poskusi destabilizacije vlade predsednika Lenina Morene. Dejala je, da imajo dovolj dokazov, da je sodeloval v poskusih destabilizacije vlade.

Po njenih besedah so ga prijeli zaradi preiskave. Dodala je, da je v preteklosti potoval v tujino z bivšim zunanjim ministrom Ricardom Patinom, ki je odobril politični azil Assangeu leta 2012.

Nekaj ur pred tem je v Londonu britanska policija po sedmih letih bivanja na ekvadorskem veleposlaništvu aretirala Assangea, potem ko mu je ekvadorska vlada odvzela mednarodno zaščito in državljanstvo, ki mu ga je podelila leta 2012.

Assangeova odvetnika sta izrazila bojazen, da bi ga lahko izročili ZDA. Assangeov švedski odvetnik Per Samuelsson je dejal, da bi bilo to povsem nesprejemljivo. »Vidim pa jasne znake, ki kažejo, da ga želijo Američani obsoditi, ali pa so ga že obsodili,« je dejal za švedsko televizijo SVT. »Cilj vsega, kar smo počeli, je bilo preprečiti ta scenarij. Mislim, da je zelo prizadet in razočaran nad Ekvadorjem, ki ga je pustil na cedilu,« je še povedal.

Pri Wikileaksu so odvzem azila Assangeu opredelili kot nezakonit in v nasprotju z mednarodnim pravom.