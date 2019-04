Wikileaks je v četrtek na svoji spletni strani objavil, da so iz visokih ekvadorskih političnih krogov prejeli sporočilo, da bo moral njihov 47-letni ustanovitelj Julian Assange zapustiti ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu v nekaj urah ali dneh. Omenjeni ekvadorski vir naj bi dodal, da bo uradni Quito za izgovor uporabil korupcijski škandal »INAPapers offshore«, h katerega razkritju je prispeval Wikleaks z objavo dokumentov februarja letos o vpletenosti ekvadorskega predsednika Lenina Morena. Opozorjeni naj bi bili tudi, da se je ekvadorska vlada z britanskimi predstavniki že dogovorila za Assangeevo aretacijo, ki mu grozi zaradi kršitve pogojnega izpusta leta 2012. Junija istega leta se je Assange v bojazni, da bi ga zaradi objave ameriških tajnih dokumentov izročili ZDA, zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, kjer je obtičal, saj mu Združeno kraljestvo ni dovolilo odpotovati v Quito, čeprav mu je takratni ekvadorski predsednik Rafael Correa (2007–2017) podelil politični azil.

Jasno je, da se ti očitki nanašajo na dokumente, ki jih je Wikileaks objavil v zvezi s korupcijskim škandalom, v katerega sta vpletena ekvadorska vlada in kitajsko podjetje Sinohydro, ki je v Ekvadorju postavilo hidroelektrarno. V tej zadevi nastopa slamnato podjetje INA Investment Corp. s sedežem v davčni oazi, ustanovil pa ga je Morenov brat in prejel 18 milijonov dolarjev podkupnine. Iz teh sredstev naj bi bil financiran nakup pol milijona dolarjev vrednega stanovanja v Španiji za predsednika. Moreno trdi, da stoji Wikileaks tudi za spletnimi objavami fotografij njegove družine na razkošnih počitnicah v Švici.

Sedanji ekvadorski predsednik Moreno pa si vse od prevzema mandata prizadeva, da bi se Assangea znebili. Lani mu je vsilil podpis protokola o pogojih prebivanja na njihovem veleposlaništvu ter mu prepovedoval komentirati politično dogajanje v prijateljskih državah. V izjavi minuli torek je Moreno dejal: »Gospod Assange je prevečkrat kršil dogovorjeno. Ne gre za to, da ne bi smel svobodno govoriti (…), ne sme pa lagati in se ukvarjati s hekerstvom ter, kar je še huje, prisluškovati privatnim telefonom.«

Zunanji minister zanika navedbe Wikileaksa

V zvezi z izgonom je Moreno dejal, da se namerava prej prepričati, da Assangeevo življenje s tem ne bo ogroženo. Toda ekvadorski minister za zunanje zadeve Jose Valencia je Wikileaksove navedbe o izgonu zavrnil kot neutemeljene in žaljive, ker da njegov odhod z veleposlaništva ni tako enostaven. In dodal, da Assangeu seveda lahko odvzamejo podeljeni azil oziroma mednarodno zaščito, če krši protokol konvencij iz Havane in Caracasa, sklenjenih leta 1928 in 1954. Po njegovih besedah bo pred ukrepanjem počakal na poročilo o pravici do zasebnosti, ki ga pričakuje od posebnega poročevalca sveta za človekove pravice OZN Josepha Cannatacija, kjer je ekvadorska vlada prijavila Assangea zaradi zlorabe osebnih podatkov.