Operirana in shujšana Severina

V zadnjih mesecih se je nekajkrat zgodilo, da je Severina odpovedala koncert. Hrvaški in srbski mediji so ugibali, zakaj. Nekateri so pisali, da se je sprla s svojim dolgoletnim menedžerjem Tomislavom Petrovićem ter da zaradi tega odpoveduje koncerte, za katere se je dogovoril Petrović. Pred nekaj dnevi pa je na instagramu objavila fotografijo, zaradi katere je postalo jasno, kaj se je dogajalo. Na fotografiji je v bolniški postelji. Njen predstavnik za stike z javnostjo je na medijska vprašanja, kaj je narobe s pevko, odgovoril, da so ji operirali hernijo, ker je imela že od preteklega leta velike težave in neznosne bolečine v hrbtu: »Zaradi tega je morala odpovedati nekaj nastopov, saj so bile bolečine nevzdržne.« Po dveh dneh v bolnišnici so jo odpustili v domačo oskrbo, dva tedna ima predpisano strogo mirovanje.