Na spletu spet gola Severina

Javnim obračunom med hrvaško zvezdnico Severino in njenim nekdanjim partnerjem srbskim poslovnežem Milanom Popovićem, s katerim si delita skrbništvo nad sinom Aleksandrom, ni videti konca. Štirinajst let po tem, ko se je na spletu pojavil Severinin domači erotični video in postal največji pornografski škandal moderne dobe, so na voljo novi goli posnetki hrvaške pevke. Tokrat gre za avtoportrete, ki jih je očitno posnela s svojim telefonom in na njih kazala svoje oprsje, objavili pa so jih srbski tabloidi. Severinin mož Igor Kojić in njen menedžer sta namignila, da je posnetke srbskim medijem posredoval prav Popović, saj je na sodišču pravkar doživel nov poraz, obtoženi pa se je kot običajno odzval brezkompromisno. Pojasnil je, da so fotografije nastale pred štirimi leti, ko sta bila z nekdanjo partnerico sredi skrbniškega spora na sodišču in v tem času sploh nista komunicirala, kaj šele, da bi si pošiljala kočljive fotografije. Pohvalil se je še, da se ima za odgovornega starša in da na splet nikoli ne bi dal fotografij, ki bi poniževale mamo njegovega sina, ki bo zaradi »neodgovorne mame« sicer v vsakem primeru vse življenje tarča zbadljivcev.