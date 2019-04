Jan Plestenjak ponuja občutljivo vsebino

Med bolj pretresljivimi objavami zadnjega tedna je gotovo odprta rana na nogi, ki nam jo je na instagramu ponudil Jan Plestenjak. Posnetek grdo porezane noge, ki kljub prvemu vtisu ni posebni efekt iz novega videospota, je urednike oziroma računalniške algoritme instagrama dovolj vznemiril, da so vsebino fotografije opremili z opozorilom o občutljivi vsebini. To pomeni, da je fotografija zamegljena in dostopna le tistim, ki sprejmejo takšno tveganje. Plestenjak je v komentarjih medtem pojasnil še nenavadne okoliščine nezgode – pravi, da se je porezal, ker se mu je zlomil pedal na kolesu.Maltežanu Helene Blagne je ime Boni in v pevkini družbi se večkrat pojavi tudi na instagramu. Tokrat je še posebej pritegnil našo pozornost, saj je imel neobičajno bujno pričesko oziroma kožuh. Tako zelo, da ga je Helena Blagne poimenovala kar »moja sladkorna pena«. Vzroka za natupiran videz Bonija sicer ne poznamo, priznamo pa, da smo k reševanju uganke pristopili celo z mislijo na vlago v zraku, ki pride z deževnim vremenom in pušča neprijetne posledice na vseh naših frizurah.Ne vemo, od kod hrvaški pevki Severini vabilo na slavnostno newyorško premiero zadnje sezone Igre prestolov, a udeležbo je precej dobro izkoristila. Nad nadaljevanko očitno navdušena hrvaška pevka in njen soprog sta se namreč fotografirala v družbi vseh najpomembnejših zvezdnikov serije in zadevo nazadnje podrobno dokumentirala tam, kjer kaj šteje, torej predvsem na instagramu. Severina se je pohvalila z mnogimi fotografijami, med drugim s tisto v družbi igralke Emilie Clark, ki v seriji upodablja Daenerys, tako imenovano mamo oziroma kraljico zmajev.Pevec in po novem bar menedžer, ki služi predvsem na račun vloge vseslovenskega dvornega norčka, sledilce zabava in jezi tudi prek svojega profila na instagramu. Nedavno je tam namreč objavil seznam koncertov oziroma pevskih nastopov, ki bodo med drugim v slaščičarni in diskoteki v Horjulu. Da bodo njegovi sledilci zagotovo prasnili v smeh, je k fotografiji, na kateri je videti kot človek sredi resnega poslovnega dogovarjanja, priložil še ključne besede kot so »sestanki«, »razprodan«, »nastopi« in »biznis«.Smučarska sezona je zaradi neugodnih podnebnih razmer pri koncu in za smuko neustrezno vreme je na instagramu učinkovito ponazorila Danica Lovenjak. Na fotografiji, ki je nastala na Krvavcu, ima namreč na sebi le delno opremo in predvidevamo, da se je smučarskim hlačam odrekla prav zaradi visokih temperatur. Šalo na stran: v resnici je Danica pojasnila, da se je oblekla v kopalke in obula v smučarske čevlje za zabavo na »plaži« smučišča, ki poteka po celodnevni smuki. Za takšno priložnost je pomanjkljiva oprava vsekakor povsem razumna izbira.Televizijko Mojco Mavec je Hrvaška turistična skupnost v Zadru te dni nagradila za izlete na Hrvaško, saj je tam posnela nekaj izjemnih turističnih prispevkov o dalmatinskem zaledju. Sodelavki so čestitali tudi soustvarjalci jutranjega programa Dobro jutro na nacionalki, malce bolj nerodno pa je, da se nagrada imenuje zlato penkalo, torej zlato pero. S kariero publicistke ima namreč Mavčeva, kakor se mnogo ljudi še spominja, manj prijetne izkušnje.