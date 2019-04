Razlogov je več. Avtomobili so se zadnja leta spremenili in postali precej bolj konkurenčni, tako po funkcionalnosti, kakovostni izdelavi kot po videzu. Škoda je postala znamka, ki za odšteti denar ponuja veliko. Naša prodajna mreža je dobro usposobljena in prenovljena z novimi saloni. Imamo vse pogoje za dobro delo. Seveda se soočamo tudi s težavami, povezanimi s prijaznostjo do okolja, a podobne težave imajo tudi konkurenti.

Na to težko odgovorim. V koncernu razmišljajo zrelo in vsem znamkam omogočajo napredek, trg pa je tisti, ki pove, kateri avto je v danih razmerah najprimernejši. Cilj vsakega lastnika je seveda poslovati čim bolje, to pa vsem znamkam dobro uspeva.

Prvi električni avto bomo predstavili konec leta, bolj intenzivno pa se bo zgodba o elektrifikaciji začela odvijati z letom 2020. Ne bi rekel, da smo tiho, pokazali smo že koncept vision E. V prihodnjih letih bomo naredili velik korak naprej, je pa res, da znotraj koncerna utirata pot elektrifikaciji Audi in Volkswagen. To je naša naravna hierarhija.

Absolutno. Na ta trg smo s kodiaqom in karoqom vstopili relativno pozno, a bomo s tremi športnimi terenci, tudi s kamiqom, pokrili tri pomembne segmente. Tako bomo lahko enakopravno konkurirali drugim znamkam. Segment majhnih SUV je zelo močan in nadomešča vozila iz razreda golfa. Veliko kupcev se preusmerja na športne terence zaradi višjega položaja sedenja, večje prostornosti in boljše preglednosti. Zanimivo pa je, da so tudi naša električna konceptna vozila v osnovi športni terenci. Temu trendu ni videti konca.

Podoba škode izpred desetih let je danes drugačna, napredek je očiten. Seveda nekateri živijo s predstavo o nekdanji Škodi, toda danes so škode občutno bolj kakovostne in napredne, ljudje pa so novo filozofijo dobro sprejeli, o čemer pričajo tudi prodajne številke. maš