Še bolj kot goli so na derbiju 25. kroga prve slovenske nogometne lige med Muro in Olimpijo (z)manjkale točke. Najprej Muri, ki bi si, kot je menil Ante Šimundža, nemara zaslužila tri. Pa vzamejo Prekmurci tudi točko, ker je to napredek v tekmovalni miselnosti. Toda točke so še bolj zmanjkale Olimpiji. Ena točka je (pre)malo, Maribor beži deset krogov pred koncem že za dvanajst točk. Kaj to pomeni? »Šli bomo iz tekme v tekmo, ne bomo razmišljali o tem, dvanajst točk razlike je, ampak gremo naprej. Čaka nas povratna tekma polfinala, uvrstitev v finale,« se je raje k pokalu kot prvenstvu ozrl trener Robert Pevnik. Daleč v prihodnost glede na rezultate. Čisto na koncu novinarske konference je po trdi, bojeviti in premočeni tekmi pohvalil kapetana in vratarja Nejca Vidmarja: »Pokazal je, kakšen karakter je.« Še dobro, da je imel Vidmar dober dan in da je Žan Karničnik zadel prečko, Amadej Maroša na črti pa naciljal soigralca Špira Peričića. Kar pove veliko, če ne vse. Olimpija je garala za točko, ki jo oddaljuje od Maribora.

Kronaveter ni igral zaradi dežja Pevnik je vse predvidel, upošteval in pojasnil. Tudi to je upošteval, da je v Murski Soboti dva dni deževalo, zato ni uporabil Roka Kronavetra, kot je poudaril. Zaradi dežja. Želel je hitrejšo sredino, kamor je dal Endrija Cekicija. Ta je pred tem zbral le štiri minute, prvič je v prvi enajsterici začel za Olimpijo. Ni bil edini, enaindvajsetim minutam je vseh devetdeset prvič dodal branilec Mirza Mujčić. Pevnik je ubral podobno taktiko kot Simon Rožman, ko so Domžale prišle na odprtje reflektorjev na Fazanerijo le po točko. Olimpiji se je takoj na začetku poznala odsotnost kaznovanega Mackyja Bagnacka, saj sta Amadej Maroša in Nik Lorbek uspešno iskala luknje, a ne dovolj uspešno. »Zadeli smo prečnik, imeli velik pritisk, zadeli smo svojega igralca pri udarcu na gol. Povečali smo točko za najbližjimi zasledovalci, zato smo zelo zadovoljni,« je bil vseeno zadovoljen Murin trener Ante Šimundža. Težka tema, težko igrišče, težek nasprotnik. Tako je označil dvoboj, ko je Mura znova ohranila nedotaknjeno mrežo. »Naredili smo pa korak naprej v smislu tekmovalnosti. Če ne bi bili pripravljeni tekmovati, bi se razpletlo drugače.« Muri godi, da se je (še) aktualni prvak znova namučil proti moštvu, ki se bojuje za obstanek v ligi tako, da se spogleduje z mesti za Evropo. Manj jim godijo vprašanja o morebitni spremembi tekmovalnih ciljev. Se res še vedno borijo za obstanek? »Nič se ni spremenilo – na osnovi česa? Spreminjanje ciljev med prvenstvom je nesmiselno,« je bil odkrit Šimundža. Napredek je že boljša zelenica, ki je zdržala naliv(e). Še dopoldne je bila Fazanerija tako namočena, da so bile na robu igrišča globoke luže. »Glede na lansko leto je igrišče v boljšem stanju. Klub se je zelo potrudil, da smo lahko gledali nogomet.« Ne eni ne drugi za nobeno ceno niso želeli zaostajati in posledično je bil takšen tudi izkupiček. Kaj je zmanjkalo Olimpiji, da je lahko obžalovala dve priložnosti Roka Kidriča, ko so mu po dveh golih Rudarju obakrat zmanjkali centimetri v prvem polčasu? »Iskanje globine,« je Pevnik odgovoril na vprašanje, kaj je pogrešal. »Imeli smo posest na svoji polovici in na sredini, a premalo na robu kazenskega prostora, kjer se vse dogaja. Premalo konkretni smo v napadu.« Vsega en strel v okvir je premalo, Olimpija ni našla nič od tistega, kar je imela še pred porazom z Rudarjem. Nedelja ni bila izjema. Poniknil je Tomislav Tomić, pošle so moči Goranu Brkiću, dvojec Stefan Savić in Asmir Suljić je prebijal, vendar ni znal povezati akcije v celoto. Dovolj za remi, ne pa za kaj več. Relativni napredek, ki Olimpiji, še manj pa Pevniku ne koristi.

Je trener Bašić edini krivec za slabo igro Gorice? Aluminij je na drugi včerajšnji tekmi Gorici zabil tri gole in še trikrat stresel okvir gola na račun kakovosti igralske zasedbe in tudi večje nogometne inteligence nogometašev in trenerja praktika Oliverja Bogatinova. Gostitelji so se namreč znali prilagoditi zahtevnim razmeram na razmočenem igrišču, na katerem je na posameznih delih stala voda. Igrali so enostavno, hitro, si žogo podajali po globini in veliko streljali, s čimer so Novogoričane prisilili v napake za tri gole. Junak tekme je bil v Mariboru odpisani 20-letni napadalec Luka Štor, ki je na račun iznajdljivosti in nosa za gol dosegel dva zadetka in še dvakrat stresel prečko. Mehka Gorica brez pravega karakterja je igrala v slogu letošnje sezone. Novi trener teoretik Nermin Bašić ni prinesel nobenega napredka v primerjavi z jesenjo, ko so odstavili Mirana Srebrniča, saj ekipa deluje brezvoljno in neorganizirano.

Mura – Olimpija 0:0 Stadion Fazanerija, gledalcev 3500, sodnik: Skomina (Koper) – 6, rumeni kartoni: Peričić; Brkić, Lupeta Mura: Obradović 7, Kous 6,5, Peričić 6, Maruško 6, Šturm 7, Kozar 7, Lorbek 7, Bobičanec 6 (od 64. Karničnik 7), Kouter 6,5, Šušnjara 6 (od 81. Čerimagić –), Maroša 7 (od 74. Sirk 6), trener: Šimundža 7. Olimpija: Vidmar 7, Boakye 6, Mujčić 6, Maksimenko 6, Jurčevič 6, Brkić 6,5, Tomić 6, Cekici 6 (od 83. Kregar –), Suljić 6, Savić 6, Kidrič 6,5 (od 70. Lupeta 6), trener: Pevnik 6. Igralec tekme: Nejc Vidmar (Olimpija). Streli v okvir gola: 6:1, streli mimo gola: 3:3, koti: 7:0, prepovedani položaji: 2:4, prekrški: 16:10, posest žoge (v odstotkih): 43:57.

Aluminij – Gorca 3:1 (1:0) Strelci: 1:0 Štor (2), 1:1 Velikonja (55/11 m), 2:1 Štor (57), 3:1 Muminović (87). Športni park, gledalcev 100, sodnik: Obrenović (Ljubljana) – 6, rumeni kartoni: Vrbanec, Martinović, Maloku; Lipušček, Grudina, Tomiček, Filipović. Aluminij: Janžeković 6, Amuzie 6, Koblar 6, Martinović 6, Horvat 6,5 (od 87. Leko –), Kranjc 6, Muminović 6,5, Petrovič 6,5, Vrbanec 6,5 (od 89. Čermak –), Maloku 6 (od 67. Matjašič –), Štor 7,5, trener: Bogatinov 6,5. Gorica: Sorčan 4,5, Halilović 4, M. Kavčič 5 (od 75. Kolenc –), Lipušček 5,5, Tomiček 5, Grudina 5, Filipović 5,5, Osuji 5, Smajlagić 5 (od 86. Gulić –), Velikonja 5,5, Šipek 5 (od 83. Jermol –), trener: Bašić 4. Igralec tekme: Luka Štor (Aluminij). Streli v okvir gola: 13:5, streli mimo gola: 4:2, koti: 5:5, prepovedani položaji: 1:0, prekrški: 16:15, posest žoge (v odstotkih): 40:60.