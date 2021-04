Tekma se je začela slovesno, saj je predsednik Olimpije Milan Mandarić, ki se je vrnil z obiska pri družini v ZDA, podelil spominski priznanji Maticu Finku in Niku Kapunu za 150 tekem v zelenem dresu. Obe ekipi sta v tekmo, na kateri sta bila tudi oglednika Maribora Mitja Pirih in lendavske Nafte Dejan Dončić, vstopili odločno, gledalci so v prvem polčasu videli kar štiri zadetke, ki so bili plod velikih napak obramb. Povedel je Koper v 9. minuti, ko je zadel Palčič, potem ko se je v živem zidu žogi umaknil domači branilec Korun. Olimpija je za izenačenje potrebovala dve minuti, ko je Elšnik izvedel prosti strel z desne strani, koprski branilec Žužek, ki je imel na hrbtu bojevitega Vombergarja, pa je dosegel že četrti avtogol v sezoni. Olimpija, ki je igrala hitreje in bolj agresivno kot na prejšnjih tekmah, je povedla v 23. minuti. Kapetan Elšnik je izvedel kot, branilec Delamea Mlinar pa je bil ob ob neodločni koprski obrambi najvišji v skoku. Koper je iskal izenačenje – najlepšo priložnost je zapravil najboljši strelec lige Mulahusejnović – Olimpija pa je dosegla tretji gol v 45. minuti. Vratar Adam je sijajno ubranil poskusa Pavloviča in Bosića, nato je z roba kazenskega prostora streljal Pungaršek, žoga je v kazenskem prostoru zadela v glavo Mišića, spremenila smer in končala v mreži.

Koper v uvodu drugega polčasa tudi z vstopom Vršiča in Dodleka ni uspel Olimpije spraviti v podrejen položaj, ki se je odločila za kontroliranje tekme. Ljubljančani so napadali predvsem po desni strani, kjer je bil razpoložen Fink, ki je v 59. minuti prodrl, njegovo podajo pa je v zadetek spremenil Bosić, ki je zaigral namesto kaznovanega golgeterja Ivanovića. Olimpija je še naprej imela premoč, Koper pa je prišel do drugega gola v 76. minuti. Frelih v kazenskem prostoru podrl Barišića in Jug je pokazal na enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo realiziral Vršič. Olimpija je v čakanju na konec tekme dosegla peti gol v 82. minuti, ko je zadel Bosić s strelom z roba kazenskega prostora. V sodnikovem dodatku se je med strelce vpisal še Vombergar po podavi Boakyeja.