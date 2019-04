Nogometaši Brava nadaljujejo izvrstne predstave v spomladanskem delu, v katerem še niso oddali točke. Potem ko so sredi preteklega tedna premagali Rogaško in pri vrhu ujeli Tabor Sežano, so po le dveh dneh regeneracije in treningov na derbiju 22. kroga druge slovenske lige z 2:1 ugnali še lendavsko Nafto. Ta je kljub neprepričljivim uvodnim minutam zadela prva, potem ko jo je v 24. minuti v vodstvo popeljal Jaka Bizjak. A Ljubljančani so jim hitro odgovorili, saj je le sedem minut pozneje za izenačenje iz prostega strela poskrbel Marko Dabro. Hrvaški nogometaš je očitno v dobri formi, saj se je med strelce dvakrat vpisal že proti Slatinčanom, v zaključku tekme pa je zadel še vratnico. Njegova neizkoriščena priložnost za Bravo ni bila usodna, saj je že pred tem po atraktivnem preigravanju v nasprotnikovem kazenskem prostoru in s 14. golom v sezoni poskrbel njegov soigralec Mustafa Nukić. Ta je končni izid 2:1 za gostitelje postavil v 74. minuti.

»Odločila je velika želja mojih igralcev in dobra kondicijska pripravljenost. Mislim, da smo že tretjič letos lovili zaostanek in tekmo preobrnili. Tu nastane razlika in tu se vidi rezultat našega sistematičnega dela. Nas je pa nasprotnik nekoliko presenetil s svojo postavitvijo in petimi branilci. V nadaljevanju sezone želimo ostati samozavestni, a hkrati tudi skromni,« je po peti zaporedni zmagi dejal trener Brava Dejan Grabić.

Bravo ni bil dolgo osamljen pri vrhu, saj se mu je le dobrih 24 ur pozneje tam znova pridružil Tabor Sežana. Kraševci so tokrat doma s 3:0 odpravili Bilje za svojo že sedmo zaporedno zmago.

2. SNL, 22. krog, Bravo – Nafta 2:1 (1:1) – Strelci: 0:1 Bizjak (24), 1:1 Dabro (31), 2:1 Nukić (74). Športni park Šiška, gledalcev 300, sodnik: Žnidaršič.

Ankaran Hrvatini – Krka 0:3 (0:1) – Strelci: 0:1 Potokar (36), 0:2 Kastrevec (76), 0:3 Pavič (92). ŠRC Bonifika Koper, gledalcev 30, sodnik: Šabanagić.

Drava Ptuj – Ilirija 2:3 (2:2) – Strelci: 1:0 Zorko (21), 1:1 Turkuš (26), 1:2 Tiganj (40), 2:2 Rogina (45), 2:3 Rems (68). Mestni stadion Ptuj, gledalcev 100, sodnik: Borošak.

Brežice Terme Čatež – Rogaška 0:0. Stadion Brežice, gledalcev 248, sodnik: Bubek.

Fužinar – Dob 2:1 (0:0) – Strelci: 0:1 Žinič (62), 1:1 Moravac (90), 1:2 Kukić (93). Mestni stadion Ravne na Koroškem, gledalcev 200, sodnik: Halilović.

Tabor Sežana – Bilje 3:0 (2:0) – Strelci: 1:0 Stančić (25), 2:0 Stevanović (44), 3:0 Dikov (51). Stadion Rajko Štolfa, gledalcev 400, sodnik: Vivod.

Brda – Jadran Dekani 0:0. Športni park Vipolže, gledalcev 100, sodnik: Perić.

Beltinci – Radomlje 2:0 (1:0) – Strelca: 1:0 Kristl (39), 2:0 Lukač (87). Športni park Beltinci, gledalcev 350, sodnik: Glažar.