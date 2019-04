»Gradbeno podjetje iz okolice Kranja je v neposredni bližini vodovarstvenega območja na območju Mežakle zasipavalo odpadke. Zaradi neukrepanja državnih organov je ogrožen vodni vir za občane štirih občin,« je predsednik Društva za varstvo okolja Bled Miroslav Kapus zapisal v sporočilo za javnost. Društvo je o tem obvestil občan, ki je konec marca opazil kamion, ki je prevažal gradbeni material in odpad na območje Mežakle, ki sodi v Triglavski narodni park in območje Nature 2000.

»Odpadke je vozilo odložilo v kraško vrtačo v neposredni bližini vodovarstvenega območja Ovčja jama na Pernikih, ki je glavni vir pitne vode za več kot 15. 000 prebivalcev. Takoj smo obvestili medobčinski inšpektorat Jesenice, Gorje, Kranjska Gora, Žirovnica, naravovarstveno nadzorno službo Triglavske narodnega parka, inšpektorata za okolje in prostor ter kmetijstvo in policijo,« opisuje Kapus in dodal, da je medobčinski inšpektor na dan prijave na kraju odlaganja odpadkov zasačil voznika med zasipavanjem z zemljino ter gradbenemu podjetju prepovedal vsa dela. »Pristojni organi, ki bi morali odrediti odstranitev odpadkov, pa niso ukrepali do danes,« je ogorčen Kapus. Med odloženimi bi se po Kapusovih besedah lahko znašli tudi nevarni odpadki. »Zaradi hitrega pronicanja vode na kraškem površju bi bilo potrebno takojšnje ukrepanje pristojnih organov. Voda iz zbiralnikov doline Radovne je klorirana že od leta 2014, saj je vodni vir neprestano mikrobiološko onesnažen. Stanje vode se slabša tudi zaradi prekomerne kmetijske dejavnosti na območju Mežakle in izsekanih gozdov. Državne institucije podlage za povečanje območja zaščite vodovarstvenega območja sprejemajo že desetletja, a se kakovost pitne vode na tem območju slabša,« je še prepričan Kapus. pe