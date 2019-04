Pitna voda: hujše ko bo pomanjkanje, večji bodo dobički

Državljanom in nevladnim organizacijam se nemara posreči zmagati v kakšni izmed številnih bitk po vsem svetu, toda v globalni vojni za vodne vire je tudi desetletje po razglasitvi vode za človekovo pravico in v desetletju boja proti krizi oskrbe z vodo (do leta 2028) na obeh frontah, z zasebnim upravljanjem vodovodnih omrežij in z ustekleničeno vodo, vsaj za zdaj na boljšem v nadnacionalkah organiziran kapital. Oba načina privatizacije vodnih virov bosta, opozarjajo številne študije, problem oskrbe z vodo, že tako pereč zaradi onesnaženja okolja, podnebnih sprememb in rasti števila prebivalstva, v naslednjih desetletjih še zaostrila.