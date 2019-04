Obstajajo pa tudi takšni, kot je Damjan Murko, ki so vedno pred časom in pred drugimi. Neumorni muzikant in organizator porok namreč že nestrpno pričakuje veliko noč, ki jo bo seveda preživel doma z družino. Za Lady je že predčasno razložil, da se največji krščanski praznik pri njih doma praznuje zelo tradicionalno, saj izhaja iz katoliške družine, v tem smislu z ženo tudi vzgajata svojega sina Tiarja. Vsi se zberejo pri zajtrku in vsa družina se poveže v eno. Vnuki, babice, dedki, sinovi, bratranci, celo prababice in pradedki. Potem pa seveda sledijo pojedina in na koncu zmeraj znova pogovori o dieti.

Miro Cerar tretjič očka, Alenka Bratušek ponosna na hčer Čas okrog velike noči naj bi imel še posebno čaroben vpliv na družino zunanjega ministra in predsednika stranke SMC Mira Cerarja. Mnoge revije so se ukvarjale z datumom, na katerega se bo rodil otrok. Pri reviji Suzy so celo ugotovili, da naj bi Mojca Stropnik rodila konec meseca v ljubljanski porodnišnici. Miro, ki ima iz zakona z drugo ženo Danico 22-letno hčer Evo in srednješolca Miho, naj bi po govoricah v tretje dobil sina. Danes se je izkazalo, da so se zmotili. Ni bilo konec meseca, ampak v začetku. Pri Cerarjevi novi družini prav tako niso bogatejši za sina, ampak za deklico Majo. S tovrstnimi opravili pa že nekaj časa nima več sitnosti Cerarjeva predhodnica na mestu predsednika vlade Alenka Bratušek, ki je pred kratkim praznovala 49. rojstni dan in s prijatelji delila fotografijo iz najstniških let, ko je še žulila klopi srednje naravoslovno-matematične šole v Celju. Na račun črno-bele fotografije, s katere se nasmiha kot 18-letnica, je po podatkih revije Suzy požela nemalo komplimentov, njeni največji oboževalci pa so ji laskali, da se ni pravzaprav nič spremenila in da je še vedno prava lepotica kot nekoč. Ampak tisti, ki Alenko bolje poznajo, so ob pogledu na fotografijo ostrmeli, saj bi jo z lahkoto zamenjali za njeno prvorojenko Nušo, ki je mami na las podobna. Alenka je po revijalnih informacijah na hčer izredno ponosna, saj ni le prava lepotica, temveč tudi učenjakinja, ki je nedolgo tega uspešno končala študij na fakulteti za oblikovanje.

Boris Popovič ugotavlja, da Koper ni več mesto napredka Lepotici sta tudi mati in hči Miša Molk in Ula Furlan in obe pogostokrat zbujata pozornost kronistov, ki spremljajo utrip zvezdniškega življenja. Ula je v revijalnem tisku minulega tedna blestela na fotografijah na tednu mode v obleki, posuti z rožicami, mati Miša pa je bila deležna pozornosti Slovenskih novic, ki so povzele njen zapis z medijsko-družbene platforme v povezavi s straniščno kulturo in ga opremile s člankom, da je novinarka in voditeljica slovenske nacionalne televizije Miša Molk z leti vse bolj brez dlake na jeziku. Tako je ponovno udarila po javni televiziji. Tokrat jo je zmotil smrad, ki prihaja iz toaletnih prostorov javne televizije. »Če bi smrad lahko posnela, bi nas pekle oči, tako neznosno zaudarja iz moškega WC. Bljak! Po celem hodniku zaudarja,« je zarobantila Molkova nad nič kaj pomladnimi vonjavami, ki se širijo s hodnikov nacionalne televizije. Komentarji pod objavo so sicer namigovali, da morda varčujejo z denarjem pri čistilnem servisu, a je pojasnila, da gre verjetno za zaplet v ceveh, v slabem pretoku. »Čistilke s tem nimajo nič,« je dodala. Za obračun z neredom, ki vlada na občini Koper, pa socialno obrekovalnico vse več izkorišča celo nekdanji voznik relija, gostinec in koprski župan Boris Popovič. Po novem je postal navdušen videobloger. Očitno ima časa na pretek, saj so njegove videokonference, ki jih namenja stiku z občani, dolge več kot eno uro. V zadnjem snidenju prek kamere s svojo volilno bazo, ki mu še vedno izreka podporo in jadikuje, ker ga ni več na vrhu občinske piramide, je ugotovil, da po treh mesecih, kolikor ni več na oblasti, stvari v Kopru niso več na nivoju, kot so bile prej. Pa čeprav ima mesto največji potencial v državi.