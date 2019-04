Ni pa bila prvoaprilska šala to, da je poslanec v državnem zboru in predsednik stranke SNS na novo koprsko oblast naslovil dopis in zahtevo, da naj občina odstrani dva kandelabra javne razsvetljave s ceste, ki poteka mimo njegove razkošne s trdim delom prislužene hiše v Žusterni. Zaradi močne svetlobe se je predsedniku SNS po poročanju Primorskih novic zvečer poslabšal pogled na morje iz njegove dnevne sobe s sanjskim razgledom. Niti to ni bila potegavščina, da je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor drgnil avto alpski smučarki Ilki Štuhec. Predsednik Slovenije je namreč mož beseda. Kar obljubi, to stori. Ko se je fotografsko ovekovečil pred sijočim avtomobilom, in to seveda takoj objavil na svoji priljubljeni socialnomedijski platformi, je zraven pripisal, da je po nepotrebnem v trenutku neke vznesenosti in neprištevnosti Ilki Štuhec obljubil, da ji opere avto, če še drugič zmaga v smuku na svetovnem prvenstvu. In ker je zmagala, je seveda sledila čistilna akcija. Kot že nekoč v davnih časih, ko je v trenutku vznesenosti in neke druge neprištevnosti čistil kopačke slovenskim nogometašem, ko so se uvrstili na svetovno prvenstvo leta 2010.

Še en slovenski politik visokega ranga je blestel pred fotoaparati. Minister za obrambo Karl Erjavec, ki se je v New Yorku na sedežu Organizacije združenih narodov (OZN) udeležil ministrskega zasedanja o mirovnih operacijah OZN na temo uniformiranih zmogljivosti, izvedbe in zaščite, je vse presenetil s fotografijo z mirovniškega srečanja, kako se smehlja in stiska roko zvezdnici in neumorni mirovnici svetovnega kova Angelini Jolie, ki je v vlogi posebne odposlanke Združenih narodov v New Yorku predavala o vlogi žensk. Fotografijo, ki jo je v svet poslal Erjavec, so seveda z največjim veseljem razgrabili vsi mediji, ki se ukvarjajo z beleženjem zasebnosti slavnih, in jo seveda še ovekovečili s pompoznimi naslovi. »Z njo je bil Brad Pitt, zdaj jo je očaral minister Karl,« se je bohotilo v Slovenskih novicah skupaj s pripisom Veliki met obrambnega ministra. No, to pa še ni vse. Na portalu 24 ur so iz dobro obveščenih virov pridobili še podatek, da naj bi k velezvezdnici minister Erjavec pristopil kar sam in jo ogovoril, v pogovoru pa naj bi mu med drugim povedala, da Slovenijo zelo dobro pozna in je nad njo navdušena.

Miro Cerar je brez očal videti smešen Malce slabše kot predsednik republike in obrambni minister se je pri fotografiranju obnesel trenutni zunanji minister in predsednik SMC Miro Cerar. V Modni radar, ki beleži dobro ali slabo modno opremljene zvezdnike v reviji Suzy, se je ujel skupaj s svojo nosečo spremljevalko Mojco Stropnik. Modni kritiki so ju dobesedno raztrgali in ju primerjali z novodobnima Jožefom in Marijo zaradi preveč preprostih oblačil. Stroga žirija je dodala, da je Miro Cerar brez očal videti malce smešen, po vzoru možakarjev, ki kljubujejo krizi srednjih let in se na vse pretege trudijo ostati mladostni, kar je sicer razumljivo, »ko pa se bo že kmalu preizkusil v starševski vlogi, in v želji, da otročiček ne dobi dedka, ampak očeta, se trudi korakati s časom in svojo mlajšo partnerico«, se je glasila stilska ocena para Cerar-Stropnik. No, da vse le ne bi bilo tako hudo, so na koncu pozdravili izbor Mojčinih škornjev. Še ena slovenska dama je dobila pohvale za skrbno izbrane kose oblačil. Največja slovenska hči, Melania Trump. In to ne od anonimnih modnih poznavalcev, temveč iz ust najbolj eminentne poznavalke protokolarnih zadev Ksenije Benedetti. V reviji Nova so sicer povzeli njeno navdušenje nad stilom žene predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki ga je delila z gledalci oddaje na TV Slovenija Dobro jutro. Benedettijeva je razložila, da obleka ne naredi človeka, a vtis vsekakor, takšen in drugačen. In Melania naredi vtis, kot lepotici in nekdanji manekenki pritiče. »Včasih oblačila, ki so modna, niso nujno protokolarno primerna. Ona pa je na vseh izhodih za javnost urejena od glave do peta. Pohvalno je, ker je našla zelo skrbno izbrano vmesno modno pot, ki odlično pristaja njenemu urejenemu zunanjemu videzu,« je Melanijino modno skladnost obrazložila Ksenija Benedetti. Kaj bi profesionalni in amaterski ocenjevalci dejali v primeru Saše Lendero, si sploh ne upamo pomisliti. Priljubljena pevka in TV-voditeljica je za revijo Zvezde obelodanila, da je doma stalno nenaličena, lase ima spete v čop ali figo, največkrat pa je oblečena v pajkice in kakšen dolg pulover ali tuniko. Najraje ima oblačila, ki so že tisočkrat oprana, pajkice pa otožno zavrže šele takrat, ko na njej že skoraj razpadajo.