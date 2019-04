Če so si na torkovih četrtfinalnih tekmah boljše izhodišče pred povratnimi obračuni priigrali gostitelji, so bili lahko v sredo z izkupičkom zadovoljnejši gosti. To velja še posebno za Barcelono, ki je po avtogolu Luka Shawa z 1:0 premagala Manchester United in v četrtem poskusu le dosegla prvo zmago na Old Traffordu. Za španske prvake je bila to sploh prva gostujoča zmaga v izločilnih bojih po tekmi proti Arsenalu v sezoni 2015/2016, sodeč po njenih preteklih rezultatih pa je praktično že uvrščena v polfinale, saj je v le dveh primerih od 38 iz izločilnih bojev lige prvakov izpadla po dobljeni prvi tekmi.

Da so možnosti rdečih vragov za preboj med štiri najboljše ekipe majhne, meni tudi otoška sedma sila, ki izpostavlja njihov slab učinek v napadu. Angleški predstavnik je namreč obračun končal brez strela v okvir nasprotnikovh vrat, kar se mu je v Evropi nazadnje primerilo marca 2005 proti Milanu. Prav tako ne gre spregledati, da je Barcelona na Camp Nouu v ligi prvakov neporažena že 30 tekem. »Na povratni tekmi bodo morali imeti žogo več v svojih nogah. Kljub temu bodo v Katalonijo odpotovali z nekaj upanja. A zavedati se morajo, da Barcelona ni Paris Saint-Germain,« so zapisali pri časniku Guardian, kjer še niso obupali nad tem, da bo Unitedu uspel podoben zasuk kot v osmini finala proti francoskim prvakom.

Čeprav so se iz Amsterdama domov vrnili z remijem (1:1), so pred povratnim obračunom prihodnji torek v Torinu optimistični tudi pri Juventusu, pa čeprav njihovemu trenerju Massimilianu Allegriju tudi v petem poskusu ni uspelo premagati Ajaxa. V vrstah nizozemskega velikana je navdušil Frenkie De Jong, ki je imel kar 117 uspešno zaključenih podaj. Mladenič je tako po vezistu Barcelone Sergiu Busquetsu postal šele drugi igralec, ki mu je to uspelo pri dobrih 21 letih starosti. »Rezultat 1:1 ni tako slab. Mislim, da so naše možnosti pred povratno tekmo še vedno dobre,« je dejal Frenkie De Jong, ki je s soigralci doslej izgubil le eno od 15 odigranih evropskih tekem v letošnji sezoni. »De Jong je Juventus spravljal v obup,« so vezista, ki bo poleti prestopil v Barcelono, pohvalili pri nizozemskem časopisu De Telegraaf.

Kljub temu je večina pozornosti znova pripadla zvezdniku stare dame Cristianu Ronaldu. Portugalec se je po poškodbi vrnil v velikem slogu in svojo predstavo kronal z zadetkom. Ta je bil njegov 125. v ligi prvakov, s čimer se je še utrdil na lestvici najboljših strelcev najmočnejšega klubskega tekmovanja. Petkratni dobitnik zlate žoge je sicer v Johan Cruyff Areni zadel že šestič in se s tem izenačil z Zlatanom Ibrahimovićem.