Na račun golov Nabyja Keitaja in Roberta Firmina v prvem polčasu je Liverpool po prvem četrtfinalnem obračunu lige prvakov proti Portu z eno nogo že v naslednjem krogu tekmovanja. Glede na četrtfinalne izide v preteklih letih so namreč njegove možnosti za preboj med štiri najboljše ekipe v tekmovanju kar 83-odstotne. V vrstah portugalskega prvaka se je še enkrat več izkazalo, da so angleške zelenice zanj zaklete. Čeprav je bil torkov obračun na Anfieldu njegovo že 20. gostovanje na Otoku, mu tam še ni uspelo zmagati. Doslej je namreč iztržil le tri remije, poraz proti Liverpoolčanom pa je bil že njegov sedemnajsti.

»Smo šele na polovici. Še vedno nas čaka 90 minut na našem stadionu Dragao, kjer bomo storili vse, da obrnemo položaj in napredujemo. Počakati moramo na povratno tekmo,« ostaja optimističen trener Porta Sergio Conceicao. »Tudi mi smo imeli priložnosti za gol, a je imel Liverpool nekaj več sreče. Zlasti pri prvem zadetku, medtem ko smo drugega prejeli po individualni napaki,« je še pristavil 44-letnik.

Pohvale za dobro taktično pripravo nogometašev je po tekmi prejel trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki se je za nameček veselil svoje 400. zmage v vlogi trenerja. Od tega jih je največ, 180, dosegel na klopi Borussie Dortmund, 111-krat je slavil z zdajšnjim klubom, 109-krat pa z Mainzem. »Naša zmaga je čista kot solza. Dosegli smo dva čudovita gola, obenem pa smo imeli priložnosti, da bi zabili še kakšnega,« je povedal Jürgen Klopp. Nemec s svojim moštvom pred domačimi navijači sicer ostaja izjemno neugoden nasprotnik, saj je na Anfieldu neporažen na zadnjih 21 evropskih tekmah. Na njih je prejel le 15 golov, na kar 12 dvobojih pa nobenega.

Visoko ceno je za zmago proti Manchestru Cityju (1:0) plačal Tottenham. Na tekmi se je v vrstah Londončanov poškodoval prvi strelec Harry Kane. Angleški reprezentant si je zvil gleženj in z igrišča odskakljal po eni nogi, pozneje pa stadion zapustil na berglah. »To nas zelo skrbi. Pogrešali ga bomo, morda celo do konca sezone. Upam le, da ne gre za kaj hujšega, a žal časa za okrevanje ni,« je po tekmi dejal trener Tottenhama Mauricio Pochettino. Kljub črnogledim napovedim pa je Argentincu lahko v tolažbo vsaj podatek, da njegov klub v izločilnih bojih evropskih tekmovanj po zmagi na prvi tekmi ni še nikoli ostal brez napredovanja.

Gostovanja v izločilnih bojih pa so očitno kot zakleta za stratega Manchestra Cityja Pepa Guardiolo. Od 26 tekem na tujem jih je dobil le šest, zadnjič pa se je zmage v gosteh veselil leta 2011. »To je bil eden redkih primerov, ko je Guardiola na tekmi ubral bolj obramben pristop. Verjetno je to posledica tekme proti Liverpoolu,« so ugotavljali pri časniku Daily Mail in spomnili na visok poraz Cityja z 0:3 na prvi tekmi lanskega četrtfinala lige prvakov proti Liverpoolčanom. »Izid ni najboljši, a če želiš napredovati, moraš biti sposoben zasukati rezultat. Včasih je zaostanek z 0:1 boljši kot remi 0:0, saj natančno veš, kaj moraš postoriti na povratni tekmi,« je ocenil Pep Guardiola.