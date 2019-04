Čeprav sta Tottenham in Manchester City na angleških zelenicah odigrala že veliko medsebojnih tekem (v zmagah tesno vodi City z 61:60), je bila sinočnja v ligi prvakov premierna v evropskih tekmovanjih. Potem ko je Tottenham prejšnji teden z ligaško zmago proti ekipi Crystal Palace z 2:0 krstil nov stadion, katerega stroški gradnje so znašali kar 1,2 milijarde evrov, je ultrasodoben objekt za 62.000 gledalcev včeraj doživel tudi evropski prvenec. Toda navdušeni domači navijači so hitro onemeli, kajti po strelu gostujočega igralca Raheema Sterlinga je žoga v roko zadela Tottenhamovega nogometaša Dannyja Rosa. Sodnik Björn Kuipers se je odločil za pomoč videotehnologije (VAR) in v 13. minuti pokazal na enajstmetrovko.

A strel Cityjevega igralca, Argentinca Sergia Agüera, je Hugo Lloris, Francoz v vratih Angležev, spretno obranil in preprečil vodstvo gostov. Ti so imeli v prvem polčasu veliko terensko premoč (posest žoge v odstotkih kar 62:38), vendar se je ta del igre končal brez zmagovalca. Že po dobrih desetih minutah drugega polčasa je Tottenham doživel nov šok: zaradi poškodbe je moral z igrišča najboljši strelec Harry Kane. V zadnjem delu tekme je kazalo, da bo moral zaradi poškodbe z igrišča tudi Južni Korejec Heung Min Son, a le nekaj minut pozneje je postal Tottenhamov junak. Po samostojnem prodoru in preigravanju je zadel za vodstvo z 1:0, čeprav so gostje protestirali, da je bil pred tem v nedovoljenem položaju, a je VAR pokazal, da je bilo vse v redu. Azijec je postal prvi igralec, ki je na novem stadionu dosegel premierni gol tako v angleški ligi kot v ligi prvakov. »Po dosojeni enajstmetrovki za goste je kazalo, da smo v izgubljenem položaju, toda moji fantje so se odlično odzvali. Kljub težavam s poškodbami smo na koncu zmagali, a zavedamo se, da nas čaka še en pekel, dolg vsaj 90 minut,« je dejal Tottenhamov trener Mauricio Pochettino, ki se bo s Cityjem v enajstih dneh pomeril trikrat: po sinočnji tekmi čez osem dni na povratnem dvoboju, tri dni pozneje še v angleški ligi.

Vse odločeno v prvem polčasu Liverpool je v osmini finala v lanski sezoni lige prvakov suvereno izločil Porto, potem ko je prvo tekmo na Portugalskem dobil s kar 5:0, na povratni tekmi v Angliji pa zlahka remiziral (0:0). V sinočnjem dvoboju klubov, ki sta v letošnjem tekmovanju dobila le po osem golov (Liverpool jih je dal 12, Porto pa kar 19), je prvi polčas povsem pripadel gostiteljem. Že v peti minuti je mrežo gostujočega vratarja Ikerja Casillasa načel Naby Keita, za vodstvo z 2:0 pa je v 26. minuti poskrbel odlični Brazilec Roberto Firmino. Kljub vodstvu z 2:0 Liverpool ni popuščal. Imel je terensko premoč (posest žogo v odstotkih 58:42) in več strelov na nasprotnikov gol (14:9), toda izid se do konca tekme ni spremenil. Porto, evropski prvak iz leta 2004 (v finalu je takrat premagal Monaco s 3:0), tudi na sedmi tekmi proti Liverpoolu ni zmagal, od sinoči pa ima proti angleškemu klubu kar štiri poraze in tri remije. Liverpoolov trener Jürgen Klopp je po tekmi dejal: »Že v prvem polčasu smo si priigrali lepo prednost dveh golov. Kljub temu sem vendarle upal, da bomo v nadaljevanju dosegli še kakšnega. Nismo ga, a po drugi strani je najpomembneje, da ga tudi dobili nismo. Na Portugalsko sicer odhajamo z ugodnim izidom, toda tam se seveda nikakor ne bomo branili, ampak gremo še po eno zmago.«