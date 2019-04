Na obeh nocojšnjih tekmah bosta v vlogi favoritov gostujoči ekipi. Pri Juventusu se vse vrti okoli Cristiana Ronalda, ki se vrača po poškodbi, medtem ko pri Barceloni upajo na nov čaroben večer Lionela Messija.

Manchester United – Barcelona

Obračun med Manchester Unitedom in Barcelono bo deležen precejšnje pozornosti že zaradi bogate medsebojne zgodovine klubov. Doslej sta se pomerila že enajstkrat, najodmevnejša obračuna pa sta odigrala v finalu lige prvakov leta 2009 in 2011, ko so Katalonci Angležem obakrat preprečili osvojitev četrtega naslova najboljšega kluba na stari celini. Aktualni španski prvaki bodo na Old Traffordu gostovali prvič po polfinalu leta 2008, ko so po golu Paula Scholesa izgubili z 0:1, in poskušali prekiniti svoj negativen niz v četrtfinalnih obračunih. V zadnjih petih sezonah so v tej fazi tekmovanja namreč izpadli kar štirikrat, potem ko so bili dvakrat slabši od madridskega Atletica, po enkrat pa sta jih izločila Juventus in Roma. »Seveda ima Barcelona v zadnjih letih ogromno izkušenj z igranjem pomembnih tekem, a tudi mi imamo svoje adute, ki jih bomo morali kar najbolje izkoristiti. Tekmec bo favorit za napredovanje, a dali bomo vse od sebe, da se uvrstimo v naslednji krog,« pravi član rdečih vragov Macus Rojo.

Nogometna velikana sta si v lase skočila še pred začetnim sodnikovim piskom, saj sta se pretekli mesec sporekla glede vstopnic. Pri Barceloni so za povratno tekmo na Camp Nou dvignili ceno vstopnic za 4610 gostujočih navijačev na 118 evrov. Angleži so se hitro odzvali in svojim privržencem subvencionirali del zneska, sočasno pa tudi sami podražili ceno gostujoče vstopnice na 118 evrov. Posledično je v Manchester odpotovala le dobra polovica od 3500 navijačev Barcelone.

Verjetni postavi – Manchester United (4-3-2-1): De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Matić, Herrera, Pogba, Lingard, Rashford, Martial, Barcelona (4-3-3): Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitić, Busquets, Arthur, Messi, Suarez, Coutinho.