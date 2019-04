Potem ko so se voditelji 27 članic EU in Mayeva ponoči dogovorili o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra, je premierka danes nastopila v britanskem parlamentu, ki je doslej že trikrat zavrnil izstopni dogovor z EU. Po tretji zavrnitvi je Mayeva začela pogovore z laburisti, da bi le dosegla potrditev.

»Verjamem, da mora Združeno kraljestvo kar se da hitro EU zapustiti z dogovorom,« je dejala. »Časovnica je jasna. Verjamem, da moramo zdaj pospešiti napore za dosego konsenza o dogovoru, ki je v nacionalnem interesu,« je dodala.

Priznala je, da dogovora ne bo enostavno doseči in da bo na obeh straneh - vladni in laburistični - potrebna pripravljenost na kompromis.

Poslance je še spomnila, da bi hitra potrditev dogovora pomenila, da Veliki Britaniji ne bi bilo treba izvesti evropskih volitev.