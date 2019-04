»Prepričan sem, da bomo danes ponoči našli soglasje za podaljšanje brexita, vprašanje pa je, za kako dolgo bo to obdobje podaljšano,« je povedal slovenski diplomatski vir iz Bruslja. Čeprav britanska premierka Theresa May predlaga podaljšanje do 30. junija, pa predsednik evropskega sveta Donald Tusk razmišlja o daljšem podaljšku, tudi do enega leta. »Največkrat se omenja podaljšanje devetih ali 12 mesecev,« pravi Larissa Brunner, analitičarka pri bruseljskem mislišču European Policy Center. Pri takšnem daljšem podaljšanju, če se bodo evropski voditelji zanj odločili, naj bi Britanci dobili možnost, da iz evropske integracije izstopijo tudi prej, če bodo v svojem parlamentu potrdili ločitveni dogovor. Tusk danes še pred začetkom vrha opravlja telefonske konzultacije z več evropskimi voditelji, tudi s premierjem Marjanom Šarcem.

Tuskov pristop fleksibilnega podaljšanja brexita je po navedbah slovenskih diplomatskih virov razumljiv. Predsednik evropskega sveta se želi izogniti seriji kriznih vrhov, da bi se evropski voditelji dobivali na vrhih vsakič, ko bi se približeval izstopni rok, a Britanci morda še ne bi potrdili ločitvenega dogovora. Slovenski premier Šarec bo na vrhu nastopal v smeri odprtosti do datuma podaljšanja brexita, so v Bruslju navedli diplomatski viri. Vendar se v diplomatskih vrstah niso želeli opredeliti do točnega datuma podaljšanja brexita, ki bi bil za Slovenijo sprejemljiv. »To je odvisno od zagotovil, ki jih bomo dobili,« so pojasnili viri.

Evropski voditelji namreč želijo od britanske premierke Therese May dobiti zagotovila, da Velika Britanija v morebitnem podaljšanju izstopnega obdobja ne bo nagajala sedemindvajseterici pri odločitvah, ki si mora Evropska unija sprejeti za normalno delovanje: od imenovanja novega predsednika evropske komisije pa vse do naslednjega večletnega proračuna EU, ki ga je potrebno potrditi s soglasjem. »Težko je dobiti tovrstna pravno zavezujoča zagotovila,« opozarja Brunnerjeva. Sama se sicer zavzema za niz krajših podaljšanj izstopnega obdobja, saj bi s tem EU ohranila pritisk na Veliko Britanijo, da v parlamentu vendarle potrdi ločitveni dogovor.

V diplomtaskih krogih še navajajo, da bi ob britanskih zagotovilih EU utegnila sprejeti še lastna varovala, ki bi zmanjšala možnost nagajanja Velike Britanije v podaljšanem obdobju brexita. Med temi varovali bi utegnilo biti tudi vnovično poudarjanje, da nova pogajanja o izstopnem dogovoru niso možna. Prav tako bi lahko evropski voditelji jasno rekli, da v podaljšanem obdobju Velike Britanije v EU ne bodo možna pogajanja o prihodnjem odnosu Združenega kraljestva z EU po izstopu iz integracije.

»Nevarnost, da bi Britanci lahko nagajali v podaljšanem obdobju brexita, je realna,« pravi Brunnerjeva. Kot povod za takšne strahove tako diplomati kot analitiki navajajo tvit britanskega konservativnega poslanca Jacoba Rees-Mogga, da bi Velika Britanija morala v primeru dolgega podaljšanja izstopnega obdobja obstruirati delovanje EU.