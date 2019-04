Ministri 27 članic EU, ki so danes v Luksemburgu pripravili, kar se da pripraviti za sredin izredni vrh o brexitu, so večinoma izpostavljali, da je preložitev brexita sredstvo, ne cilj sam po sebi.

Potreben je jasen načrt z verodostojno politično podporo, je sporočilo povzel romunski minister za evropske zadeve George Ciamba, ki je vodil zasedanje, ker Romunija v prvi polovici leta predseduje Svetu EU.

Tudi glavni pogajalec unije o brexitu Barnier je izpostavil, da preložitev mora biti koristna, da mora biti njena dolžina sorazmerna s ciljem - ta pa je zagotoviti večino za potrditev ločitvenega sporazuma. Dolžina preložitve je tako odvisna od načrta, ki ga bo v sredo v Bruslju predstavila Mayeva.

»EU se ne bo nikdar odločila za brexit brez dogovora«

Temeljni cilj sedemindvajseterice po Barnierjevih besedah ostaja izogniti se brexitu brez dogovora. »EU se ne bo nikdar odločila za brexit brez dogovora,« je izpostavil. A da se izognemo temu scenariju, je treba potrditi ločitveni sporazum, je dodal.

Barnier je tudi znova izpostavil, da se je EU pripravljena prilagoditi, če bi se Združeno kraljestvo odločilo, da ostane v carinski uniji. Ob tem je ponovil, da se o ločitvenem sporazumu ne da na novo pogajati, mogoče pa je spremeniti politično izjavo o prihodnjih odnosih.

Nov element v zgodbi o brexitu je po Barnierjevih besedah čezstrankarski dialog Mayeve z vodjo opozicijskih laburistov Jeremyjem Corbynom. V EU pričakujejo in upajo, da bo ta dialog pripeljal do večine za potrditev ločitvenega sporazuma.

Ob tem je opozoril, da rezultat britanskega čezstrankarskega dialoga mora spoštovati integriteto notranjega trga EU, načelo neločljivosti štirih temeljnih svoboščin in avtonomijo odločanja 27 članic unije.

Tudi posamezni predstavniki članic so sicer ob prihodu na zasedanje v Luksemburgu izpostavljali, da so za preložitev brexita potrebna stroga merila in več jasnosti na britanski strani.

Britanija bo morala pokazati več napredka, če želi preložitev, je dejal nemški državni sekretar na zunanjem ministrstvu Michael Roth in opozoril, da bi daljša preložitev terjala zelo stroga merila.

Njegova francoska kolegica Amelie de Montchalin je poudarila, da želijo razumeti, zakaj potrebuje Združeno kraljestvo preložitev in s čim jo britanska stran utemeljuje. Nato pa pride vprašanje pogojev in vloge Britanije v tem času, je dejala.

Bistvena pogajanja sicer potekajo danes v Berlinu in Parizu, kjer se britanska premierka Theresa May sestaja z nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Voditelji sedemindvajseterice bodo v sredo preučili prošnjo Mayeve za preložitev brexita do 30. junija in verjetno tudi možnost daljše preložitve ob strogih pogojih. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je po neuradnih navedbah predlagal prožno enoletno preložitev.

Brexit je bil načrtovan 29. marca, a ga je EU preložila na 12. april. Brez dogovora o vnovični preložitvi in brez potrditve ločitvenega sporazuma v britanskem parlamentu sledi 12. aprila opolnoči brexit brez dogovora.