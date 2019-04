Britanska premierka Theresa May je danes v Parizu in Berlinu naprošala za podporo francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemške kanclerka Angele Merkel za vnovično preložitev brexita. Takšna odločitev naj bi evropski voditelji na jutrišnjem vrhu EU sicer podprli, saj si na vsak način želijo preprečiti trdi brexit.

Kljub temu pa evropski voditelji želijo več gotovosti, čemu naj bi bila nova preložitev dobra. A dejansko naj ne bi bilo vprašanje, če bo Velika Britanija dobila preložitev brexita, temveč kako dolg bo ta vnovični podaljšek.

V temeljnem interesu EU je sicer preprečiti takoimenovani trdi brexit. Do njega bi prišlo, če se evropski voditelji jutri ne bi dogovorili za podaljšanje izstopnega obdobja po 12. aprilu. Britanska premierka Theresa May si želi izstopno obdobje podaljšati do 30. junija letos, torej do konca aktualnega sklica evropskega parlamenta. Tako naj ne bi prišlo do dvomov v legitimnost novega evropskega parlamenta, če bi Britanci iz integracije izstopili še pred inavguracijsko sejo novega evropskega parlamenta.