V slovenski športni javnosti še vedno močno odmeva incident, ki se je zgodil na tekmi 18. kroga skupine center 3. slovenske nogometne lige med Zagorjem in Svobodo. Gostitelji so po prvem polčasu vodili z 1:0, ko je glavni sodnik Blaž Kos odpiskal konec prvega dela, pa je gambijski nogometaš ljubljanskega moštva Ousman Juwara pristopil do njega in ga po nekaj izmenjanih besedah udaril. Nadaljnji fizični obračun so preprečili njegovi soigralci. Kos je tekmo prekinil, Juwara pa trdi, da ga je glavni delilec pravice rasistično žalil.

»Sodnik mu je rekel nekaj podobnega kot to, da ne sme startati na igralca kot črna žival. Takrat je Ousman znorel in sodniku prisolil klofuto. Tega seveda kot trener ne dovolim, sodniku pa sem rekel, da bi morda sam reagiral enako, če bi bil na igralčevem mestu. Takih stvari sodnik ne sme govoriti igralcu. A po drugi strani je bila tudi reakcija Ousmana nedopustna,« je na to temo za EkipoSN povedal trener Svobode Jedinko Perica. Sodnik Blaž Kos naj bi v svoj zagovor trdil, da gambijskega nogometaša ni žalil na rasni osnovi.

Medtem je svoje delo že opravil tudi disciplinski sodnik. Janez Torkar je tekmo pričakovano registriral s 3:0 v korist Zagorja. Svoboda bo plačala 250 evrov kazni, branilec Juwara pa je do odločitve disciplinskega sodnika v suspenzu. Vsekakor pri vsem skupaj ni zanemarljivo dejstvo, da je Svoboda na zadnjem mestu lestvice športnega obnašanja v 3. SNL – center.

V zadnjih dneh je bilo pestro dogajanje tudi na Obali. Potem ko je Novica Nikčević 19. marca na klopi ambicioznega nogometnega tretjeligaša Kopra začasno zamenjal odstavljenega Damirja Milinovića, je vodstvo kluba v ponedeljek našlo dokončno zamenjavo. Obalno moštvo bo proti prvi ligi, kar je glavni cilj, poskušal popeljati Miran Srebrnič, ki so ga navijači Kopra lepo sprejeli. Pred stadionom so namreč izobesili transparent, na katerem je pisalo: »Ikona taka dobrodošla je vsaka… Forza, Srebra.«

V skupini center je v 19. krogu v oči zbodel rezultat med vodilnim Bledom in do tedaj zadnjeuvrščenim Žirem. Ta je namreč na gostovanju slavil zmago s kar 5:0.