Angleški zvezdniki Raheem Sterling, Danny Rose in Callum Hudson-Odoi so bili žrtve rasizma s strani črnogorskih navijačev med kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2020, zaradi rasističnih izpadov navijačev so bili kaznovani Inter Milano, Dinamo Zagreb in Dinamo Kijev, zadnji incident pa se je zgodil v torek zvečer na tekmi italijanskega prvenstva, ko so navijači Cagliarija žalili Moiseja Keana, mladega napadalca Juventusa. »Sram me je, da moramo leta 2019 imeti konferenco za promocijo enakosti. Prav tako je zaskrbljujoče, da svetovni voditelji in politiki zmanjšujejo pomen teh rasističnih in diskriminatornih incidentov,« je dejal Čeferin.

Dodal je, da bodo sodnikom naročili, naj jih ne bo strah prekiniti tekmo, ko opazijo rasistične izpade. »Mislim, da bi v trenutku, ko bi bila tekma ustavljena, 90 odstotkov ljudi brcnilo v zadnjico tiste idiote, ki so poskrbeli za izpade,« je povedal prvi mož Uefe in nadaljeval: »Smo leta 2019 in ne sto let nazaj. Znova se bomo pogovorili s sodniki in jim naročili, naj bodo samozavestni in naj se ne bojijo ukrepati.« »Rasizem je velika težava, ne le na Balkanu ali vzhodni Evropi. Tu je tudi Italija, ki ima enega največjih problemov z rasizmom, seksizmom in homofobijo. Pa tudi v Angliji imate te težave. Toda to so težave netolerantnih ljudi, ne težave narodov,« je zbranim povedal Čeferin.