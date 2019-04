Tu nekaj grozno smrdi. Po rasizmu

Da Sloveniji rasizma ne manjka, vemo, da se kaže v različnih oblikah, tudi. Najbolj glasno in nevarno v delu politike in v njenih »civilnih« ekspoziturah, ki rasizem prodajajo kot domoljubje, potem so tu subkulture, kot so nogometni navijači, pa skini, ki so pred časom redno obračunavali s temnopoltimi na ljubljanskih ulicah. In potem je tu tisti »dobromisleči«, tisti »nedolžni« rasizem, kakršnega so na primer nedavno manifestirali v klubu Shooters pod ljubljansko Metalko. Primer je vzorčen, ker kaže na to, kako diskriminacijo zavijati v celofan »normalnosti«, kako najbolj klasičen stereotip zaviti v nekaj drugega.