Torkova tekme serie A med vodilnim Juventusom in Cagliarijem je dobila dodaten polčas po zadetku mladega italijanskega napadalca aktualnih prvakov. Kean je po doseženem golu v 85. minuti stopil pred navijače Cagliarija in razširil roke, s čimer jim je dal vedeti, da se ne strinja z njihovimi rasističnimi opazkami. S posnetkov s tribun je namreč slišati, kako so določeni v času tekme oponašali opičje krike in na druge načine rasistično obkladali mladega nogometaša.

Številni so po tekmi podprli dejanje Keana, ta je fotografijo svojega proslavljanja objavil tudi na instagramu s pripisom »najboljši možen odziv na rasizem«. Z odzivom na dejanje svojega soigralca pa si je kritike kasneje prislužil Leonardo Bonucci. »Po zadetku se je s tribun slišalo rasistično posmehovanje. Blaise Matuidi je to slišal in se ujezil. Menim, da je krivda na obeh straneh enaka, saj Moise tega ne bi smel storiti, navijači pa se ne bi smeli odzvati na takšen način. Kean ve, da se mora, ko doseže gol, osredotočiti na proslavljanje skupaj s soigralci. Tudi on ve, da bi se lahko odzval drugače,« je za Sky Sport Italia povedal kapetan črno-belih.

Allegri: »Neciviliziranim navijačem je potrebno dosmrtno prepovedati obiske stadionov«

Na njegove besede se je nemudoma kritično odzval napadalec Manchester Cityja Raheem Sterling, znan po svojem odločnem boju proti rasizmu. Sledili so tudi drugi nogometaši, med drugimi nekdanji vezist Cityja Yaya Toure. »Ko je tvoj lasten napadalec tarča napada, je takšen odziv neverjeten. Bilo je izredno nespoštljivo.« Svoje so kasneje pristavili tudi Patrice Evra, Paul Pogba, Matuidi, Christian Benteke, Mario Balotelli in nenazadnje trener Juventusa Massimiliano Allegri.

»Govoriti o teh incidentih je pravzaprav potrata časa. Povsem običajno je, da so na stadionih poleg normalnih ljudi tudi idioti. Odgovor je enostaven, potrebujemo ostra pravila. Necivilizirane je potrebno identificirati s pomočjo kamer in jim doživljenjsko prepovedati obiskovanje tekem. Ne za mesec dni, ne za eno leto. Če narediš napako, zanjo plačaš. Naj se neha, problem rešen,« je bil jasen Allegri.

Another year, same ol’ problem



Oct 2010: Eto’o responded to racist chants from Cagliari fans to score a brilliant solo goal in Inter’s 1-0 win.



April 2017: Cagliari fans racially abused Sulley Muntari



April 2019: Cagliari fans racially abused Moise Kean.pic.twitter.com/8uO0nLB321 — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) April 3, 2019

First Raheem Sterling (24) and now Moise Kean (19) racially abused in the last few weeks. This has got to stop and UEFA need to do something immediately. There’s no place for racism in football or outside it. Well done to both who handled the situations very well. pic.twitter.com/fyxeC6DviS — - (@AnfieldRd96) April 2, 2019

The monkey chants against Moise Kean got so bad that Cagliari's captain had to step in and ask their fans to stop. SHAMEFUL.#CagliariJuvepic.twitter.com/AKsrvMPqVV — VecchiaSignora GIFs (@VS_GIFS) April 2, 2019