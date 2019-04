Incident na avtobusu Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) se je zgodil v četrtek zvečer. Izkazalo se je, da je 49-letnik iz Kranja grozil vozniku in od njega zahteval, da ga odpelje na določeno lokacijo. Avtobus sta nato opazila policista, ki sta videla, da je voznik zapeljal čez rdečo luč na semaforju, pri tem pa je nase opozarjal tudi z uporabo utripajočih luči in mahanjem. Policista sta se zato odpravila za njim in ga prestregla, preden se je avtobus vključil na avtocesto.

Potem ko je policija ustavila avtobus, je osumljenec poskušal uiti. Ko je zamahnil proti policistoma, pa sta ta uporabila plinski razpršilec, ki je osumljenca začasno toliko onesposobil, da sta uspela uporabiti druga prisilna sredstva in ga na tleh vkleniti.

Vzrok smrti še ni znan

Ko so osumljenca obvladali, pa je ta začel kazati znake zdravstvenih težav in neodzivanja, zato so policisti takoj odstranili prisilna sredstva in začeli oživljanje. Takoj so poklicali reševalce. Ko so ti prišli, je bil osumljenec še živ, vendar je pozneje umrl. Sodna obdukcija še ni končana, tako da vzrok smrti še ni znan.

So pa policisti medtem potrdili, da je v nahrbtniku, ki ga je 49-letnik pustil na drugem avtobusu, našli manjše količine konoplje in amfetaminov. Policisti so namreč že pred dogajanjem na mestnem avtobusu dobili podobno prijavo voznika avtobusa, ki je peljal iz Ljubljane proti Kranju. Ta jim je povedal, da je bil na avtobusu moški, ki je po telefonu ves čas omenjal »specialce, nato pa izvlekel izvijač in z njim začel mahati«. Na prvi postaji v Ljubljani je izstopil, za sabo pa pustil nahrbtnik. Prav po vsebini tega so ugotovili, da gre za istega moškega.