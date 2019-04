Saj ni bil terorizem, kajne?

Na kaj ste pomislili danes zjutraj, ko ste odprli katero od novičarskih spletnih strani in vam je v glavo priletel naslov »Moški ugrabil avtobus, osumljenec umrl«? Povejte po pravici. Prva misel je bila, kje se je to zgodilo, druga pa (ko ste ugotovili, da sredi Ljubljane in ne nekje daleč od naših oči) – ali je to res in ali je to sploh mogoče. In, povsem človeško je, da ste pomislili, da je tudi Ljubljana doživela (in preživela) teroristični napad. Tako v zadnjem času ob vseprisotnem strahu in zaradi stalnega poročanja o tovrstnih dogodkih v tujini delujejo naši možgani. Pa ga ni. Ali pač? Ali je terorizem res definiran kot napad desnega in/ali levega ekstremizma ali pa je terorizem vsakršno nasilništvo nad nedolžnimi ljudmi z grožnjo (uresničeno ali ne) smrti?