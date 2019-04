Sinočnja sklepna slovesnost Tedna slovenske drame, na katerem se je v skoraj dveh tednih zvrstilo več kot dvajset dogodkov, je minila v znamenju razglasitve festivalskih nagrajencev. Šeligovo nagrado za najboljšo uprizoritev je žirija v sestavi Nika Arhar, Rok Bozovičar in Andriej Moskwin namenila predstavi še ni naslova, deset ur trajajoči gledališki epopeji v režiji Tomija Janežiča, ki je nastala v Slovenskem mladinskem gledališču na podlagi besedila Simone Semenič ter na vajah proizvedenega gradiva.

»Predstava še ni naslova je neponovljivo gledališko doživetje, ki v svojem utripajočem telesu pogumno in intenzivno združi ne le presunljiv in kolektivno povezan igralski organizem, temveč terja tudi pripaden gledalski vložek. Oblikuje upajočo skupnost, izvzeto iz vsakodnevne časovnosti, združeno v skupni posvetitvi dneva gledališki fantaziji,« so med drugim zapisali člani žirije. Predstava sicer ohlapno tematizira (in pri tem temeljito razplasti) motiv mitskega zapeljivca Don Juana; prejela je tudi nagrado občinstva, ki ji je namenilo najvišjo oceno izmed vseh na festivalu odigranih uprizoritev.

Izziv za uprizarjanje Grumovo nagrado za najboljše novo dramsko besedilo je za družinsko dramo Tih vdih (nastala je po naročilu Mestnega gledališča ljubljanskega, kjer je bila konec lanskega novembra v avtorjevi režiji tudi krstno uprizorjena) prejel Nejc Gazvoda. Drama o povsem običajni slovenski družini je umeščena v podeželsko predmestno okolje, dogajanje v njej pa je strnjeno v dan, ko se ob obletnici očetove smrti – in tik pred odhodom najmlajše hčerke na študij v Ljubljano – zbere vsa družina, pri čemer se razkrijejo razpoke v njihovih medsebojnih odnosih. »Na prvi pogled gostobesedna komunikacija /.../ temelji na premolkih; tišina med replikami razkriva naraščajoče strahove, nemoč spoprijemanja z novimi družbenimi razmerami, frustracijo osebnih odnosov, klavstrofobičnost bližine,« je o nagrajenem besedilu med drugim zapisala žirija, ki so jo sestavljali Vilma Štritof (kot predsednica), Klavdija Zupan, Mateja Pezdirc Bartol, Igor Žunkovič in Tomaž Gubenšek. »Drama ponuja dramaturške in režijske izzive – fizično odsotna sta namreč dva ključna družinska akterja, umrli oče Marjan in odsotni vnuk Tijan – kot tudi zadostitev igralskim ambicijam.«