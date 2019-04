»Mislim, da sem imela kot mlada avtorica pravzaprav veliko srečo,« se je obdobja, ko je začela pisati, torej nekje v času po prelomu stoletja, na okrogli mizi Beseda in oder, ki so jo v četrtek pripravili na Tednu slovenske drame, spominjala Simona Semenič, morda osrednje ime sodobne slovenske dramatike. »Za nekoga, ki se želi posvečati dramatiki, je bil položaj takrat obupen; na akademiji se o dramskem pisanju nismo učili, za mlade pisce in njihov razvoj pa sploh ni bilo poskrbljeno.« Zato so se morali organizirati sami: začeli so se sestajati na delavnicah v okviru pobude PreGlej, skupaj in s pomočjo različnih mentorjev so razvijali svoja besedila ter v sodelovanju z režiserji in igralci preverjali odrsko učinkovitost dram na bralnih uprizoritvah. »Zdi se mi pomembno, da ima oseba, ki piše za oder, tudi stik z odrom,« poudarja.

Sistemske ureditve ni Podobno izkušnjo ima Rok Vilčnik - rokgre, sicer trikratni Grumov nagrajenec. »Pisati sem začel iz ljubezni do dramatike, brez misli na uprizarjanje, in zgolj po spletu okoliščin je prišlo do tega, da so začeli v gledališčih postavljati moje drame. Takrat bi gotovo izkoristil priložnost, da se o besedilu, ki ga pišem, pogovorim s kakšnim umetniškim vodjo ali ga preverim na bralnih uprizoritvah, toda teh možnosti takrat pač ni bilo.« Približno v istem času pa so začeli pomanjkanje mlajših dramskih avtorjev zaznavati tudi v gledališčih, med drugim v Prešernovem gledališču Kranj, kjer pripravljajo vsakoletni festival domače dramatike. »Opazila sem, da dramatikov mlajše generacije praktično ni in da tudi nimajo možnosti izobraževanja,« pove dramaturginja Marinka Poštrak, sicer vodja umetniškega oddelka Prešernovega gledališča. »Zato smo začeli na Tednu slovenske drame izvajati dramske delavnice, na katerih se je skozi leta oblikovala močna generacija mlajših avtorjev; ravno tako smo namenili večjo pozornost Grumovi nagradi, uvedli Dan nominirancev z branjem besedil, odločili smo se torej za načrtno promoviranje domače dramatike.« Od takrat so bili na oder postavljeni skoraj vsi Grumovi nagrajenci, pot do uprizoritve (tudi v tujini) pa so našla še številna nominirana besedila. »Res pa je, da to področje še vedno ni sistemsko urejeno: ministrstvo gledališčem ne ponuja finančne spodbude za uprizarjanje domačih besedil, ni denarja za rezidenčne delavnice, kaj šele za resnejšo promocijo v tujini,« pravi Poštrakova.