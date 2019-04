Simona Semenič: Dramatično v slovenskem gledališču

Nikakor si ne morem zapomniti, kakšna je razlika med praizvedbo in krstno uprizoritvijo dramskega besedila. Vedno znova preverjam po slovarjih ali pri kolegicah in kolegih, ki se na te reči spoznajo bolje od mene. Praizvedba je torej prva uprizoritev dramskega besedila sploh, krstna uprizoritev pa prva uprizoritev prevedenega besedila v nekem jeziku. V pričujočem zapisu me torej zanimajo praizvedbe sodobnih slovenskih besedil na slovenskih odrih.