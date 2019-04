Eden izmed tistih, ki imajo dostop do informacij in dobro obveščenih virov znotraj sveta vrhunske košarke, Adrian Wojnarowski, je na družbenem omrežju Twitter razkril, da bo nekdanji center ekip Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets in Sacramento Kings eden izmed šesterice razreda 2019, ki bodo vstopili v hram slavnih.

Enainpetdesetletni Divac, ki ga je izbral mednarodni odbor hiše slavnih, poimenovane po izumitelju košarke kanadskemu zdravniku in trenerju Jamesu Naismithu, je osem sezon preživel v majici jezernikov, dve pri sršenih in šest pri kraljih iz Sacramenta, s povprečjem na tekmo 11,8 točke, 8,2 skoka in 1,4 blokade.

Divac je eden izmed sedmerice košarkarjev lige NBA, ki se lahko pohvalijo s 13.000 točkami, 9000 skoki, 3000 podajami in 1500 blokadami.

V hram slavnih bo sprejet v družbi še petih igralcev. To so Bobby Jones, Sidney Moncrief, Paul Westphal, Al Attles in Chuck Cooper.

Uradni sprejem častitljive druščine v Springfieldu bo potekal med sklepnim turnirjem velike četverice severnoameriške univerzitetne lige NCAA, ki ga letos gosti Minneapolis.

Divac je postal drugi srbski košarkar v hramu slavnih lige NBA, potem ko je ta čast leta 2004 pripadla Draženu Dalipagiću, skupno pa peti košarkar z območja nekdanje skupne države. Status nesmrtnih košarkarskih legend imajo tudi Hrvati Dino Rađa, Dražen Petrović in Krešimir Ćosić.